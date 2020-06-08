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اكثر من “22” اتفاقية بموارد وتنمية الرياض خلال ستة اشهر

اكثر من “22” اتفاقية بموارد وتنمية الرياض خلال ستة اشهر
http://almnatiq.net/?p=872309
المناطق - الرياض

بلغ اجمالي عدد الشراكات التي عقدها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال الستة اشهر الأخيرة اكثر من ” 22″ اتفاقية منفذة وأخرى قيد التنفيذ مع العديد من الجهات الحكومية والأهلية والتطوعية ذات العلاقة .

وتهدف هذه الشراكات إلى خدمة مستفيدي الوزارة من الجنسين والفئات المشمولة بالرعاية داخل الدور والمراكز الإيوائية والكوادر العاملة معهم حيث تشمل الخدمات التدريبية والصحية والرعاية الطبية المؤقتة والدائمة وانشاء بعض الأقسام المتخصصة داخل الفروع الايوائية وكذلك تقديم الاستشارات النفسية والإرشادية والنفسية والارشادية لدعم الوعي الفكري لدى الجنسين بالإضافة إلى خدمات التأهيل والتوظيف وتنظيم المعارض والبرامج والمبادرات التطوعية والمشاركة بالفعاليات والاحتفالات والملتقيات المختلفة وعقد جلسات الصلح الأسري والاجتماعي.

وقد أوضح مدير عام فرع وزارة الموارد والتنمية بالرياض أ. علي بن حسن العجمي ان الفرع يتطلع من خلال هذه الشراكات إلى تنظيم وتعزيز التنمية المستدامة في جميع المجالات لاسيما تلك التي تخص المستفيدين من الرعاية انطلاقاً من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 التي تدعو إلى اشراك كافة قطاعات المجتمع المدني في دعم الحركة التنموية للدولة .

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