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” الإفتاء ” تدشن البوابة الإلكترونية للعمل عن بعد

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” الإفتاء ” تدشن البوابة الإلكترونية للعمل عن بعد

” الإفتاء ” تدشن البوابة الإلكترونية للعمل عن بعد
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http://almnatiq.net/?p=872318
المناطق - واس

دشن معالي نائب الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء للشؤون التنفيذية الشيخ فهد بن عبدالعزيز العواد البوابة الإلكترونية للعمل عن بعد.
وأوضح معاليه أن البوابة تتضمن خدمات كاملة للموارد البشرية والمالية بما يمكن الموظفين ومنسوبي الرئاسة من أداء أعمالهم عن بعد بكل يسر، حيث تقدم جميع الخدمات والمهام اليومية التي يفترض أن ينجزها الموظف، وغيرها من الضوابط ذات الصلة.

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