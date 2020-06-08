الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق حملة (خذوا حذركم)

المناطق - الرياض

أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، حملة (خذوا حذركم) وهي حملة توعوية تطلقها الرئاسة العامة تستهدف التوعية بأهمية الأخذ بالأسباب الاحترازية الوقائية التي أوصت بها وزارة الصحة لسلامة المجتمع ولمنع انتشار عدوى (فيروس كورونا).

وتهدف الحملة التي تنطلق في كافة ميادين مناطق المملكة وعبر منصات الرئاسة العامة على مواقع التواصل الاجتماعي، للحث على تطبيق الإجراءات الاحترازية، وذلك مساهمة من الرئاسة العامة في هذا الواجب الشرعي والوطني.

وخلال إطلاق الحملة بين معاليه أنها تأتي مواكبة للجهود الكبيرة والمميزة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، في مكافحة مرض (كورونا)، ومشاركة من الرئاسة العامة للدور المجتمعي الذي تضطلع به في أعمالها مجتمعة مع الجهات المختصة التي تبذل جهوداً ضخمة وكبيرة جعلت المملكة العربية السعودية في هذه الأزمة في مصاف الدول المتقدمة؛ بل قد تكون أول الدول في الأخذ بكل الاحتياطات والتدابير الوقائية ورعاية شعبها ومواطنيها والمقيمين على أرضها بأعظم رعاية، وأفضل وسائل في المحافظة على صحة المواطن والمقيم بما أصبح مضرب المثل في دول العالم كلها.

وأضاف معاليه: والحمد لله أولاً وآخر ظاهراً وباطناً، فالشكر لله سبحانه وتعالى، ثم الشكر لولاة أمرنا الميامين ثم لكل مواطن ومقيم اعتنى بالأخذ بهذه التدابير والإجراءات الوقائية.

وإنني بهذه المناسبة أبتهل إلى الله تعالى جل وعلا أن يرفع هذا الوباء عنا وعن أهل الأرض جميعاً وأن يجعلنا جميعاً في عافية وصحة وسلامة.