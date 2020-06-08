احدث الأخبار

حرس الحدود يعثر على صياد مصري قذفته الأمواج على ساحل تبوك
محليات
 الجيش الليبي: ميليشيات تركيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية
أبرز المواد
 الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق حملة (خذوا حذركم)
أبرز المواد
 ” الإفتاء ” تدشن البوابة الإلكترونية للعمل عن بعد
أبرز المواد
 اقتصاد ألمانيا يسجل أسوأ شهر في تاريخه بسبب كورونا
أبرز المواد
 إصابات كورونا في إيران تتجاوز 173 ألفا بينهم 8351 حالة وفاة
أبرز المواد
 اكثر من “22” اتفاقية بموارد وتنمية الرياض خلال ستة اشهر
منطقة الرياض
 رجل يقتحم الاحتجاجات في سياتل بسيارته ويطلق النار
أبرز المواد
 الـ 17 عالمياً.. “فوربس”:السعودية ضمن أكثر 20 دولة أماناً في العالم من فيروس كورونا
أبرز المواد
 أمانة الجوف تشرع بإعادة تأهيل شارع الأمير نواف بن عبدالعزيز
منطقة الجوف
 ” الشؤون البلدية” تنفذ أكثر من 84 ألف جولة رقابية وتغلق 70 محلاً مخالفاً
أبرز المواد
 علماء: إجراءات العزل في أوروبا حالت دون وفاة 3 ملايين شخص
أبرز المواد
حرس الحدود يعثر على صياد مصري قذفته الأمواج على ساحل تبوك

حرس الحدود يعثر على صياد مصري قذفته الأمواج على ساحل تبوك

محليات
الجيش الليبي: ميليشيات تركيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية

الجيش الليبي: ميليشيات تركيا ارتكبت جرائم ضد الإنسانية

أبرز المواد
الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق حملة (خذوا حذركم)

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق حملة (خذوا حذركم)

أبرز المواد
” الإفتاء ” تدشن البوابة الإلكترونية للعمل عن بعد

” الإفتاء ” تدشن البوابة الإلكترونية للعمل عن بعد

أبرز المواد

حرس الحدود يعثر على صياد مصري قذفته الأمواج على ساحل تبوك

حرس الحدود يعثر على صياد مصري قذفته الأمواج على ساحل تبوك
http://almnatiq.net/?p=872327
المناطق - الرياض

صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، المقدم مسفر بن غنام القريني، بأن الدوريات البحرية التابعة لمركز السلطانية في قطاع حقل بمنطقة تبوك، عثرت على صياد مصري الجنسية، يبلغ من العمر 36 عاماً، كان يستخدم قارب تجديف بالأرجل (بدالة) لغرض صيد السمك، على السواحل المصرية قذفته الأمواج العاتية بسبب الظروف الجوية الصعبة الى الساحل السعودي .

وأوضح المتحدث الرسمي بأنه فور تلقي البلاغ، توجهت الدوريات إلى الموقع، وتمكنت من العثور على الصياد المصري، وهو في حالة صحية جيدة، في حين عثرت على القارب المستخدم على بعد ميل بحري من موقع العثور عليه، مؤكداً بأنه تم بعد التنسيق تسليم الصياد إلى الجانب المصري صباح اليوم الاثنين، 16/ 10/ 1441هـ ، وذلك بعد استضافته من قبل حرس الحدود .

روابط ذات صلة

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق حملة (خذوا حذركم)

الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يطلق حملة (خذوا حذركم)
” الإفتاء ” تدشن البوابة الإلكترونية للعمل عن بعد

” الإفتاء ” تدشن البوابة الإلكترونية للعمل عن بعد
الـ 17 عالمياً.. “فوربس”:السعودية ضمن أكثر 20 دولة أماناً في العالم من فيروس كورونا

الـ 17 عالمياً.. “فوربس”:السعودية ضمن أكثر 20 دولة أماناً في العالم من فيروس كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*