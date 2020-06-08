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تونس تعلن السيطرة على وباء كورونا وترفع حظر التجول

تونس تعلن السيطرة على وباء كورونا وترفع حظر التجول
http://almnatiq.net/?p=872334
المناطق - وكالات

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد رفع حظر التجول في مختلف المدن ابتداء من الاثنين، بعد تسجيل نتائج إيجابية تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد.

وبمقتضى المرسوم الرئاسي، تم إنهاء العمل بقراري منع التجول، وإلغاء تحديد أعداد التجمعات خارج أوقات الحظر.

وكانت مديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة، نصاف بن علية، قد أكدت أن مرور خمسة أيام دون تسجيل حالات إصابة لا وافدة ولا محلية دليل على أنه تمت فعلا السيطرة على هذا الوباء في تونس، موصية بضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والصحية في المرحلة المقبلة.

وكانت الحكومة التونسية قد قررت إجلاء رعاياها في الخارج اعتبارا من يوم الخميس الماضي، مع ضرورة الخضوع لـ7 أيام من الحجر الإجباري في الفنادق، على نفقة العائدين في هذه الرحلات والخضوع لـ 7 أيام أخرى إضافية من المتابعة الصحية الصارمة، وفتح الحدود البرية والجوية والبحرية بدءا من 27 يونيو الحالي.

وتنظر السلطات التونسية في مجموعة جديدة من الإجراءات لتطبيقها خلال الفترة القادمة بهدف منع عودة تفشي فيروس كورونا في البلاد، من بينها إلزام الوافدين بتقديم نتائج تحاليل مخبرية تؤكد عدم الإصابة بفيروس “كورونا” يتم اجراؤه قبل 4 أيام من دخول التراب التونسي.

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