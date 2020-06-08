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الإمارات تسجل 568 إصابة جديدة بمرض كورونا

الإمارات تسجل 568 إصابة جديدة بمرض كورونا
http://almnatiq.net/?p=872337
المناطق - واس

سجلت الإمارات العربية المتحدة 568 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع عدد الحالات إلى 39,376 حالة.
وأوضحت وزارة الصحة الإماراتية أن الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، مشيرة إلى شفاء 469 حالة، ما يرفع عدد حالات الشفاء لأكثر من 22 ألفاً.
وأعلنت الوزارة عن وفاة 5 أشخاص ليصل عدد الوفيات إلى 281 حالة وفاة.

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