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الأمير تركي بن طلال يُكرّم العاملين في 16 منفذًا للفرز البصري في منطقة عسير

الأمير تركي بن طلال يُكرّم العاملين في 16 منفذًا للفرز البصري في منطقة عسير

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نقل لهم شكر واعتزاز الملك وولي العهد:

الأمير تركي بن طلال يُكرّم العاملين في 16 منفذًا للفرز البصري في منطقة عسير

الأمير تركي بن طلال يُكرّم العاملين في 16 منفذًا للفرز البصري في منطقة عسير
http://almnatiq.net/?p=872348
المناطق - عسير

كرّم الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة، فرق العمل الأمنية والصحية في 16 منفذًا بريًّا للفرز البصري في محافظات ومراكز منطقة عسير، بحسب ترتيب التميز في الأداء وتنفيذ المعايير الأساسية التي تحقق جميع الاشتراطات والبروتكولات الصحية المعتمدة، ووجه سموه بإيصال شهادات الشكر مناولة لجميع العاملين بالمنافذ عبر مندوبين من إدارة المراسم بالإمارة، حيث تسلًمها قائد كل منفذ، فيما وجّه سموه المحافظين ورؤساء المراكز بإعداد حفل عشاء للعاملين بالمنافذ احتفاء بتميزهم مع مراعاة ضوابط وإجراءات التباعد أثناء ذلك واتخاذ كافة الاحتياطات الوقائية.
وأثنى الأمير تركي بن طلال في اتصال مرئي أجراه سموه من غرفة إدارة أزمة كورونا بحضور مديري الجهات ذات العلاقة على جميع العاملين في المنافذ، وقال سموه: “في صورة من أعظم صور تكامل أجهزة الدولة “أعزها الله” لمكافحة جائحة كورونا، وقف أبطال الأمن وأبطال الصحة معًا في المنافذ بتعاون من الجهات الأخرى ما بين محافظات المنطقة وبلدياتها وفرع وزارة النقل، ليكتبوا بعرقهم الطاهر قصة من قصص النبل الخالدة، ستبقى مثلًا أعلى للإخلاص والإتقان والتفاني، من أجل الإنسان والمكان في درة الأوطان (المملكة العربية السعودية)”
وأضاف سموه: “يشرفني أن أنقل لكم شكر واعتزاز سيدي قائد البلاد خادم الحرمين الشريفين “أيده الله”، وسمو ولي عهده الأمين “حفظه الله”، ومباركتنا وشكرنا لكم واعتزازنا وفخرنا بكم، فلا زال الإبداع رفيقكم، والتميز حليفكم”.
وقال سموه”الأن يشاركم التكريم قيادات المنطقة في غرفة إدارة الأزمة، وكل من يجتهد و يعمل بقلب مخلص و ينفذ التوجيهات بإتقان لن يمر جهده دون تكريم و ستقف عسير عن بكرة أبيها له و على رأسهم أمير المنطقة”
وأشاد أمير منطقة عسير بالتعاون والتنسيق وسرعة التجاوب بين كافة الجهات الحكومية لتحسين ومعالجة وتطوير منافذ الفرز الصحي، وتكوين فرق متناسقة للقيادة والسيطرة تتابع أعمال التحسين والتنظيم وضبط الدعم اللوجستي للفرق العاملة، في عمل تعاوني فرضته الأزمة، لتكون المنطقة نموذجًا في حسن تعاملها عبر غرفة إدارة أزمة كورونا، التي تابعت وراجعت ودققت بدورها تطبيق المعايير بشكل مستقل عبر فرق متخصصة ميدانية، ليكون ذلك أسلوب عمل دائم بين جميع الجهات الحكومية في المنطقة.
ومن جهته كرّم الأمير تركي بن طلال مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة عسير خالد عسيري، ومدير عام الشؤون الصحية بمحافظة بيشة فالح الشهراني، ومدير شرطة منطقة عسير رئيس اللجنة الأمنية اللواء عبدالعزيز المغلوث، وأمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي، ومدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس مطلق الشراري، ومدير هئية الرقابة ومكافحة الفساد محمد القحطاني، ومدير قطاع الرقابة والتحقيق بهئية الرقابة ومكافحة الفساد يحيى المالكي، ومدير وحدة المتابعة الداخلية بإمارة المنطقة فيصل عسكر.
شهد التكريم وكيل إمارة منطقة عسير المكلف محمد بن ناصر بن لبدة، وفريق العمل بغرفة إدارة أزمة كورونا بالمنطقة.

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