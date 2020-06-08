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صحة الجوف تنظم حملتها التوعوية نعود بحذر

صحة الجوف تنظم حملتها التوعوية نعود بحذر

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صحة الجوف تنظم حملتها التوعوية نعود بحذر

صحة الجوف تنظم حملتها التوعوية نعود بحذر
http://almnatiq.net/?p=872355
المناطق - الجوف

نظمت المديرية العامة للشئون الصحية بمنطقة الجوف حملة توعية صحية تحت شعار #نعود_بحذر , ضمن الإجراءات الإحترازية الوقائية التي تقوم بها وزارة الصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد-19, وتأتي الحملة توافقاً مع تدرج عودة الحياة الطبيعية بعد توقف الكثير من النشاطات ومنع التجول للحد من أنتشار الفيروس .
وكثفت صحة الجوف بوضع لوحات في طرقات المدن , وتوزيع برشورات ولوحات في الأسواق والمطاعم والمقاهي والإدارات الحكومية, تتضمن توجيهات مهمة في الالتزام بارتداء الكمام وغسل الأيدي والتباعد الاجتماعي ، كما يشارك في الحملة 80 متطوعاً في نشر الوعي الصحي ضمن برامج وزارة الصحة في التطوع الصحي ، ووضعت اللوحات والتعليمات في الجوامع والمساجد, وقامت بعمل نقاط فرز بصري للمصلين قبل دخلوهم للصلاة .
وتقوم صحة الجوف بعمل كاونترات في الأسواق تقدم التعليمات الوقائية لتفادي الإصابة بالفيروس وتشرح طريقة صناعة الكمامة القماشية المنزلية إضافة إلى توزيع الكمامات في المواقع العامة .

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