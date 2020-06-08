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جامعة الجوف تفرض إجراءات احترازية مشددة على منسوبيها وتحيل غير الملتزمين إلى التحقيق

جامعة الجوف تفرض إجراءات احترازية مشددة على منسوبيها وتحيل غير الملتزمين إلى التحقيق

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منطقة عسير

جامعة الجوف تفرض إجراءات احترازية مشددة على منسوبيها وتحيل غير الملتزمين إلى التحقيق

جامعة الجوف تفرض إجراءات احترازية مشددة على منسوبيها وتحيل غير الملتزمين إلى التحقيق
http://almnatiq.net/?p=872361
المناطق - الجوف

وجه رئيس جامعة الجوف المكلف أ. د/ بدر الزارع، بتشديد الإجراءات الاحترازية في جميع مباني الجامعة بكامل فروعها ومتابعة ذلك من قبل لجنة مختصة وعدم التهاون في تطبيق أيٍ من تلك الإجراءات المشددة الموجه بتطبيقها.

وصدر تعميم لجميع منسوبي الجامعة ومنسوباتها يتضمن فرض استخدام الكمامات أثناء دخول بوابات الجامعة وعدم السماح بدخول من لا يستخدمها مهما كانت صفته، بالإضافة إلى مواصلة استخدامها أثناء وقت العمل إجبارياً.

وجاء في التعميم أنه “نظراً لأهمية التقيد بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي داخل مقرات العمل حفاظاً على الصحة العامة ومنعاً لانتشار فيروس كورونا؛ فقد تقرر منع دخول أي موظف أو عامل من دخول البوابات الرئيسية للجامعة إلا بعد الالتزام باستخدام الكمامة وذلك حفاظًا على سلامة الجميع”.

ووجه الدكتور الزارع، بإعادة تنظيم المكاتب لضمان وجود التباعد بين الموظفين بحيث تكون المسافة بين الموظفين في قطر 2م وضمان الهوية المناسبة للمكاتب التي تحتوي على أكثر من مكتبين، ومنع مشاركة استخدام الأدوات المكتبية بين الموظفين، ومنع التجمعات بكافة أنواعها داخل مباني الجامعة إلا في حال الضرورة القصوى، وإلغاء مهام العمال الذين يقدمون الشاي والقهوة للموظفين والاكتفاء بالعمال المتخصصين بالنظافة فقط.

كما وجه رئيس الجامعة المكلف، بتشكيل فريق عمل من عمادة الموارد البشرية وإدارة المنشآت الطبية وإدارة المخاطر للقيام بجولات رقابية على جميع الإدارات والأقسام ومنسوبي الجامعة للتأكد من تطبيق الإجراءات والاحترازات والرفع بأسماء الأشخاص غير الملتزمين بالإجراءات إلى اللجنة الدائمة للتحقيق في مخالفات الموظفين لإكمال اللازم بحقهم نظاماً.

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