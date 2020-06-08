انطلاق أعمال مبادرة المساند البلدي برجال ألمع

المناطق - رجال ألمع

انطلقت في محافظة رجال ألمع أعمال مبادرة ” المساند البلدي ” والتي أطلقتها أمانة عسير والتي جاءت بالشراكة مع برنامج المدن الصحية بعسير ومجلس شباب منطقة عسير و فريق نشامى للبحث والإنقاذ .

وقد أوضح رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي آل مصمع” أن مبادرة المساند البلدي والتي قام بتدشينها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير المشرف العام على غرفة إدارة أزمة كورونا خلال الشهر الماضي لدعم جهود أمانة المنطقة وبلدياتها في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا قد انطلقت في محافظة رجال ألمع وذلك بتوجيه من سعادة أمين المنطقة الدكتور وليد الحميدي .

وأضاف “آل مصمع” أن هذه المبادرة تهدف إلى تقديم الخدمات التوعوية والوقائية الصحية لمرتادي المنشآت التجارية بمحافظة رجال ألمع ، وذلك من خلال القيام بأعمال المراقبة الميدانية للمراكز التجارية و تنظيم التجمعات في الأماكن العامة التي رفع عنها الحظر و تزويد الفئات المستهدفة بالإرشادات التوعوية بالطرق الصحيحة للتباعد الاجتماعي و طرق التعقيم في الأماكن المفتوحة ، حيث قام المتطوعون بالأدوار الخاصة بهم في الأسواق والمطاعم والأماكن العامة والمسالخ البلدية بالمحافظة ومتابعة مدى التزام المواطنين والمقيمين بالإجراءات الاحترازية وتقديم النصائح التوعوية والإرشادية لهم وكذلك متابعة عمليات التعقيم الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا .

كما بيّن أنها تجمع بين مساندة جهود الدولة في تطبيق الإجراءات الوقائية، وتعزيز ثقافة التطوع وتأهيل الشباب، واستثمار طاقاتهم ، إضافة إلى أنها تعتبر من أبرز المبادرات التي تسهم -بشكل فوري- في توسيع نطاق التوعوية بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وفتح أبواب التطوع أمام الشباب الذين لديهم حب ورغبة في الأعمال التطوعية المختلفة التي يمكن تقديمها للمجتمع .