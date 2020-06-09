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مدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في جبهة نهم

مدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في جبهة نهم
http://almnatiq.net/?p=872374
المناطق - الرياض

قصفت مدفعية الجيش الوطني اليمني اليوم مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة نهم شرقي العاصمة صنعاء.
وأفادت وكالة الأنباء اليمنية //سبأ// أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى، في صفوف المليشيا، علاوة على تدمير عربات وآليات قتالية تابعة لها.
وفي ذات السياق, أسقط الجيش الوطني اليمني صباح اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لمليشيا الحوثي في الجبهة ذاتها.
وأشارت الوكالة إلى أن قوات من الجيش اليمني كانت قد حررت السبت المنصرم, مواقع ( الدخيل، العلق، الرماة ، صفراء، شنان، الاغر، والدشوش) في منطقة نجد العتق، بمديرية نهم بالعاصمة، خلال معارك تكبدت خلالها المليشيا خسائر كبيرة في العدد والعدة.

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