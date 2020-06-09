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لتلبية احتياجات السوق.. تدفق المستلزمات الطبية ووصول شحنة 14 مليون كمام عبر مطار جدة

لتلبية احتياجات السوق.. تدفق المستلزمات الطبية ووصول شحنة 14 مليون كمام عبر مطار جدة
http://almnatiq.net/?p=872378
المناطق - الرياض

استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة اليوم شحنة من مستلزمات الوقاية تحمل 14 مليون كمامة لسد احتياجات السوق من هذه المستلزمات الطبية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفد-19” ، كإحدى عمليات دعم سلاسل الإمداد لمنتجات الوقاية بالشراكة بين عدة جهات حكومية والقطاع الخاص، وكذلك بدعم من الخطوط الجوية العربية السعودية للشحن، والشركة السعودية للخدمات اللوجيستية لضمان توافر المستلزمات اللازمة بشكل كافٍ .
من جانبه أوضح المدير التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء بالقطاع الغربي موسى بن سليمان الفيفي أن شحنة الكمامات القادمة تعد استمراراً لتدفق هذه المنتجات عبر عدد من منافذ المملكة، حيث تبلغ حمولة هذه الشحنة 90 طناً، بهدف توفير الكمامات بشكل مستمر للمستهلكين، مما يعزز اهتمام الدولة –رعاها الله- بصحة المواطن بالدرجة الأولى والحفاظ على صحته وسلامته .
وأشار إلى أن هذه الشحنة سيتم ضخها للصيدليات والأسواق لتوفير الاحتياج والطلب المتزايد على هذه المنتجات خلال هذه الجائحة، ، إضافة للإنتاج اليومي للمصانع المحلية المنتجة للكمامات، مشيراً إلى أن الهيئة استحدثت مساراً جديداً لمنح موافقة استخدام طوارئ للمنتجات المهمة في الأزمة والاكتفاء بتعهد لاستكمال إجراءات الإذن بالتسويق خلال ٣ أشهر .

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