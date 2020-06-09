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استعداداً لبداية العام الدراسي.. التعليم تبدأ استلام المباني التعليمية بعد تعقيمها وتنظيفها

استعداداً لبداية العام الدراسي.. التعليم تبدأ استلام المباني التعليمية بعد تعقيمها وتنظيفها
http://almnatiq.net/?p=872379
المناطق - الرياض

بدأت وزارة التعليم في استلام عدد من المباني التعليمية التي سبق وأن سلمتها لوزارة الشؤون البلدية والقروية ضمن الجهود الاحترازية لمكافحة جائحة فيروس كورونا، لاستخدامها كمراكز إيواء مؤقتة في عدد من مناطق المملكة.
وتم استلام عدد من المباني في المرحلة الأولى بعد تعقيمها وتنظيفها وتجهيزها استعداداً لبداية العام الدراسي المقبل، حيث ستتبعها عدة مراحل لتسليم بقية المباني وفق الخطة الزمنية المعتمدة.
وكان معالي وزير التعليم رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ قد وجه في وقت سابق بتهيئة 3445 مبنى تعليمياً لوزارة الشؤون والبلدية القروية من أجل الاستفادة منها لإسكان العمالة، في إطار تكامل جهود وزارة التعليم مع الجهود الوطنية للحد من انتشار جائحة كورونا، وتفعيل الخطط الاستباقية في التعامل مع أي تداعيات محتملة –لا قدر الله-، والاستعداد المبكر لها.

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