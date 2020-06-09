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وزير الإعلام اليمني: قانون الخمس “الحوثي” النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث

وزير الإعلام اليمني: قانون الخمس “الحوثي” النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث
http://almnatiq.net/?p=872383
المناطق - الرياض

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن “ما يسمى بقانون الخمس الذي أصدرته مليشيا الحوثي الانقلابية هو النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث”.
وأوضح الوزير الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية //سبأ// اليوم “إن مرتزقة طهران في اليمن لم تكتف بنهب الخزينة والاحتياطي النقدي والإيرادات العامة، فذهبوا لسن قوانين فصل عنصرية تشرعن نهب وتقاسم ثروات اليمن, وممتلكات المواطنين تحت مسمى “الخمس” في استهداف خطير للهوية الوطنية والسلم الأهلي، وإثارة النعرات العرقية بين مكونات المجتمع اليمني”.
وتساءل الإرياني ‏”إذا كانت المليشيا تصدر هذه القوانين العنصرية التي تشرعن نهب ثروات البلد وممتلكات المواطنين وهي لا تمارس وظائف الدولة، وتحت ضغط القوة العسكرية، ولا تسيطر سوى على ٢٠% من الأراضي اليمنية، ولا تتمتع بقاعدة شعبية، فماذا كانت ستفعل لو أنها تمكنت من فرض الانقلاب وأحكمت قبضتها على اليمن”.
ودعا كافة اليمنيين لتجاوز خلافاتهم وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة, وإسقاط الانقلاب الحوثي ومشروعه العنصري.

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