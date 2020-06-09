احدث الأخبار

مدعومة بتوقعات التعافي.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
أبرز المواد
 بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات وإصابات بكورونا منذ بدء الإغلاق التام
أبرز المواد
 الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز تدشن خدمة صحتك لحجز المواعيد المسبقة
منطقة مكة المكرمة
 جامعة الجوف تفرض إجراءات احترازية مشددة على منسوبيها وتحيل غير الملتزمين إلى التحقيق
منطقة الجوف
 أمانة الجوف تواصل العمل لإنجاز مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز
منطقة الجوف
 دراسة: هؤلاء الـ10 الأعلى قيمة في كرة القدم
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: قانون الخمس “الحوثي” النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث
أبرز المواد
 البنتاجون يعلن انزلاق طائرة شحن عسكرية أمريكية في العراق
أبرز المواد
 دراسة: التفكير السلبي قد يؤدي للخرف والزهايمر
أبرز المواد
 استعداداً لبداية العام الدراسي.. التعليم تبدأ استلام المباني التعليمية بعد تعقيمها وتنظيفها
أبرز المواد
 استخدام المطهرات بطريقة غير آمنة أخطر من كورونا
أبرز المواد
 مزارع وبساتين ظهران الجنوب .. سلة غذائية تلبي احتياجات المستهلكين (فيديو)
أبرز المواد
مدعومة بتوقعات التعافي.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

مدعومة بتوقعات التعافي.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أبرز المواد
بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات وإصابات بكورونا منذ بدء الإغلاق التام

بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات وإصابات بكورونا منذ بدء الإغلاق التام

أبرز المواد
الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز تدشن خدمة صحتك لحجز المواعيد المسبقة

الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز تدشن خدمة صحتك لحجز المواعيد المسبقة

منطقة مكة المكرمة
جامعة الجوف تفرض إجراءات احترازية مشددة على منسوبيها وتحيل غير الملتزمين إلى التحقيق

جامعة الجوف تفرض إجراءات احترازية مشددة على منسوبيها وتحيل غير الملتزمين إلى التحقيق

منطقة الجوف

بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات وإصابات بكورونا منذ بدء الإغلاق التام

بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات وإصابات بكورونا منذ بدء الإغلاق التام
http://almnatiq.net/?p=872388
المناطق - وكالات

أعلنت السلطات الصحية في بريطانيا تسجيل أدنى معدل وفيات وإصابات ذات علاقة بفيروس كورونا المستجد منذ بدء إجراءات الإغلاق التام في مارس الماضي.
وأفادت وزارة الصحة في بيان اليوم عن تسجيل 55 وفاة حتى مساء أمس الأحد، فيما سجلت 1205 إصابات جديدة ليوم الاثنين.
ووفقاً للإحصاءات الرسمية، بلغ إجمالي ضحايا المرض في المملكة المتحدة 40597 ضحية.

روابط ذات صلة

مدعومة بتوقعات التعافي.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

مدعومة بتوقعات التعافي.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
وزير الإعلام اليمني: قانون الخمس “الحوثي” النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث

وزير الإعلام اليمني: قانون الخمس “الحوثي” النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث
دراسة: هؤلاء الـ10 الأعلى قيمة في كرة القدم

دراسة: هؤلاء الـ10 الأعلى قيمة في كرة القدم

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*