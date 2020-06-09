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مدعومة بتوقعات التعافي.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

مدعومة بتوقعات التعافي.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
http://almnatiq.net/?p=872393

سجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، ارتفاعاً عند إغلاق السوق اليوم، مدعومةً بتوقعات حول تعافي الاقتصاد الأميركي من تداعيات فيروس كورونا.
وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 461 نقطة، أو 1.70%، إلى 27574.44 نقطة، فيما أغلق المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا مرتفعاً 38.46 نقطة، أو 1.20 %، ليغلق عند 3232.39 نقطة.
وارتفع المؤشر ناسداك المجمع 110.66 نقطة، أو 1.13%، إلى 9924.75 نقطة.

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