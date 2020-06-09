احدث الأخبار

مزارع وبساتين ظهران الجنوب .. سلة غذائية تلبي احتياجات المستهلكين (فيديو)
أبرز المواد
 لتلبية احتياجات السوق.. تدفق المستلزمات الطبية ووصول شحنة 14 مليون كمام عبر مطار جدة
أبرز المواد
 منظمة الصحة قلقة من تسارع الزيادة العالمية في إصابات “كورونا”
أبرز المواد
 الولايات المتحدة تفرض عقوبات على خطوط الشحن الإيرانية
أبرز المواد
 سقوط صاروخ في محيط مطار العاصمة العراقية بغداد
أبرز المواد
 مدفعية الجيش اليمني تستهدف مواقع وتعزيزات لميليشيا الحوثي في جبهة نهم
أبرز المواد
 العراق: سقوط طائرة عسكرية تابعة للقوات الأمريكية في قاعدة التاجي الجوية
أبرز المواد
 انطلاق أعمال مبادرة المساند البلدي برجال ألمع
منطقة عسير
 جامعة الجوف تفرض إجراءات احترازية مشددة على منسوبيها وتحيل غير الملتزمين إلى التحقيق
منطقة الجوف
 صحة الجوف تنظم حملتها التوعوية نعود بحذر
منطقة الجوف
 الأمير تركي بن طلال يثني على جهود رجال الأمن في سرعة القبض على يمني قتل مواطن غدرًا
منطقة عسير
 الأمير تركي بن طلال يُكرّم العاملين في 16 منفذًا للفرز البصري في منطقة عسير
منطقة عسير
مزارع وبساتين ظهران الجنوب .. سلة غذائية تلبي احتياجات المستهلكين (فيديو)

مزارع وبساتين ظهران الجنوب .. سلة غذائية تلبي احتياجات المستهلكين (فيديو)

أبرز المواد
لتلبية احتياجات السوق.. تدفق المستلزمات الطبية ووصول شحنة 14 مليون كمام عبر مطار جدة

لتلبية احتياجات السوق.. تدفق المستلزمات الطبية ووصول شحنة 14 مليون كمام عبر مطار جدة

أبرز المواد
منظمة الصحة قلقة من تسارع الزيادة العالمية في إصابات “كورونا”

منظمة الصحة قلقة من تسارع الزيادة العالمية في إصابات “كورونا”

أبرز المواد
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على خطوط الشحن الإيرانية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على خطوط الشحن الإيرانية

أبرز المواد

مزارع وبساتين ظهران الجنوب .. سلة غذائية تلبي احتياجات المستهلكين (فيديو)

مزارع وبساتين ظهران الجنوب .. سلة غذائية تلبي احتياجات المستهلكين (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=872397
المناطق - واس

رفدت مزارع وبساتين محافظة ظهران الجنوب احتياجات المستهلكين من الأهالي والمقيمين من الفواكه والخضروات وكذا المحاصيل الزراعية كالقمح والذرة والشعير ، ووفرت هذه المزارع والبساتين التموين الغذائي بشكل كافٍ لأسواق المحافظات المجاورة ، لتكون مصدراً للأمن الغذائي الذي يتميز بالجودة والوفرة والأسعار المناسبة .
وتتميز مزارع وبساتين ظهران الجنوب بتنوع إنتاجها نظراً لخصوبة أرضها منها الذرة والقمح وفواكه الليمون، والرمان، والتين، والتوت، والخوخ والعنب، والخضار كالبصل، والطماطم، والبطاطس، والباذنجان، والباميا، والكوسا، والخيار، وأنواع كثيرة من الورقيات .
عدسة “واس” وثقت خلال جولة على مزارع وبساتين ظهران الجنوب وفي محلات السوق القديم وسط المحافظة المخصص لبيع المنتجات والمحاصيل النباتية ، وفرة كبيرة في المحاصيل الزراعية والفواكه المتنوعة والخضروات بأنواعها.

روابط ذات صلة

لتلبية احتياجات السوق.. تدفق المستلزمات الطبية ووصول شحنة 14 مليون كمام عبر مطار جدة

لتلبية احتياجات السوق.. تدفق المستلزمات الطبية ووصول شحنة 14 مليون كمام عبر مطار جدة
منظمة الصحة قلقة من تسارع الزيادة العالمية في إصابات “كورونا”

منظمة الصحة قلقة من تسارع الزيادة العالمية في إصابات “كورونا”
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على خطوط الشحن الإيرانية

الولايات المتحدة تفرض عقوبات على خطوط الشحن الإيرانية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*