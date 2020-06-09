مزارع وبساتين ظهران الجنوب .. سلة غذائية تلبي احتياجات المستهلكين (فيديو)

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رفدت مزارع وبساتين محافظة ظهران الجنوب احتياجات المستهلكين من الأهالي والمقيمين من الفواكه والخضروات وكذا المحاصيل الزراعية كالقمح والذرة والشعير ، ووفرت هذه المزارع والبساتين التموين الغذائي بشكل كافٍ لأسواق المحافظات المجاورة ، لتكون مصدراً للأمن الغذائي الذي يتميز بالجودة والوفرة والأسعار المناسبة .

وتتميز مزارع وبساتين ظهران الجنوب بتنوع إنتاجها نظراً لخصوبة أرضها منها الذرة والقمح وفواكه الليمون، والرمان، والتين، والتوت، والخوخ والعنب، والخضار كالبصل، والطماطم، والبطاطس، والباذنجان، والباميا، والكوسا، والخيار، وأنواع كثيرة من الورقيات .

عدسة “واس” وثقت خلال جولة على مزارع وبساتين ظهران الجنوب وفي محلات السوق القديم وسط المحافظة المخصص لبيع المنتجات والمحاصيل النباتية ، وفرة كبيرة في المحاصيل الزراعية والفواكه المتنوعة والخضروات بأنواعها.