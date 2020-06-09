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أمانة الجوف تواصل العمل لإنجاز مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز

أمانة الجوف تواصل العمل لإنجاز مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=872415
المناطق - الجوف

تواصل أمانة منطقة الجوف وتيرة العمل لإنجاز مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز ، ابتداء من تقاطعه مع طريق الملك عبدالعزيز باتجاه الشرف قبل المدة المحددة للتنفيذ .
ويأتي هذا المشروع ضمن مشاريع إعادة تأهيل شوارع وطرق مدينة سكاكا التي تهدف إلى توفير شبكة من الطرق ذات معايير عالية ورفع مستوى جودة الفراغات العمرانية بالمدينة، بما يراعي الأنشطة والاستعمالات القائمة، والجوانب البصرية، والاعتبارات الاجتماعية لسكان مدن منطقة الجوف.
وأوضح أمين المنطقة المهندس عاطف بن محمد الشرعان أن مشاريع تأهيل وتطوير الطرق بالمدينة، تأتي لتسهم في انسيابية حركة التنقل بمدينة سكاكا كما سيتم بالإضافة إلى ذلك أعمال الرصف والإنارة وتنسيق الموقع، وتنظيم مواقف السيارات وزراعة عدد من الأشجار التي ستسهم في تحسين المشهد الحضري بالمدينة.
ونوه المهندس الشرعان بالدعم الذي تلقاه مشاريع المنطقة من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، وسمو نائبه ، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل .
وثمنت أمانة منطقة الجوف لقائدي السيارات تعاونهم والتزامهم بإرشادات وتعليمات السلامة المرورية و تعاونهم من خلال استخدام المسار المخصص للسير من أجل إنهاء هذا المشروع.

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