احدث الأخبار

مدعومة بتوقعات التعافي.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
أبرز المواد
 بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات وإصابات بكورونا منذ بدء الإغلاق التام
أبرز المواد
 الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز تدشن خدمة صحتك لحجز المواعيد المسبقة
منطقة مكة المكرمة
 جامعة الجوف تفرض إجراءات احترازية مشددة على منسوبيها وتحيل غير الملتزمين إلى التحقيق
منطقة الجوف
 أمانة الجوف تواصل العمل لإنجاز مشروع إعادة تأهيل طريق الأمير نواف بن عبدالعزيز
منطقة الجوف
 دراسة: هؤلاء الـ10 الأعلى قيمة في كرة القدم
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: قانون الخمس “الحوثي” النموذج الأسوأ للتمييز العنصري في العصر الحديث
أبرز المواد
 البنتاجون يعلن انزلاق طائرة شحن عسكرية أمريكية في العراق
أبرز المواد
 دراسة: التفكير السلبي قد يؤدي للخرف والزهايمر
أبرز المواد
 استعداداً لبداية العام الدراسي.. التعليم تبدأ استلام المباني التعليمية بعد تعقيمها وتنظيفها
أبرز المواد
 استخدام المطهرات بطريقة غير آمنة أخطر من كورونا
أبرز المواد
 مزارع وبساتين ظهران الجنوب .. سلة غذائية تلبي احتياجات المستهلكين (فيديو)
أبرز المواد
مدعومة بتوقعات التعافي.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

مدعومة بتوقعات التعافي.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع

أبرز المواد
بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات وإصابات بكورونا منذ بدء الإغلاق التام

بريطانيا تسجل أدنى معدل وفيات وإصابات بكورونا منذ بدء الإغلاق التام

أبرز المواد
الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز تدشن خدمة صحتك لحجز المواعيد المسبقة

الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز تدشن خدمة صحتك لحجز المواعيد المسبقة

منطقة مكة المكرمة
جامعة الجوف تفرض إجراءات احترازية مشددة على منسوبيها وتحيل غير الملتزمين إلى التحقيق

جامعة الجوف تفرض إجراءات احترازية مشددة على منسوبيها وتحيل غير الملتزمين إلى التحقيق

منطقة الجوف

الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز تدشن خدمة صحتك لحجز المواعيد المسبقة

الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز تدشن خدمة صحتك لحجز المواعيد المسبقة
http://almnatiq.net/?p=872417
عادل الزهراني - جدة

دشن مركز الخدمات الطبية الجامعي خدمة إضافية لتنظيم آلية الدخول للمركز في ظل وجود جائحة كورونا.

وأكد مدير عام مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتور امين كيماوي، بأن الخدمة استحدثت لتنظيم آلية الدخول للمركز بناءً على التعليمات الموجهة من إدارة الجامعة فيما يخص التباعد الاجتماعي، وذلك لتحقيق أقصى درجات مكافحة العدوى.

وأضاف مدير عام مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتور امين كيماوي، بأن الهدف من خدمة المواعيد المسبقة تحقيق خدمة افضل لمنسوبي وطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز وتقليل فترة الانتظار والحد من التجمعات.

الجدير بالذكر بان الجهود مشتركة مع عمادة تقنية المعلومات والتي تعتبر لها الدور البارز في التعاون في تدشين موقع صحتك التابع لمركز الخدمات الطبية الجامعي

https://sihatak.kau.edu.sa/Default-407888-AR

روابط ذات صلة

أمطار على محافظة الطائف

أمطار على محافظة الطائف
الشؤون الصحية بمحافظة جدة تقف على التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني بسعة 500 سرير

الشؤون الصحية بمحافظة جدة تقف على التشغيل التجريبي للمستشفى الميداني بسعة 500 سرير
شوارع وميادين العاصمة المقدسة تشهد التزاما بمنع التجول من قبل المواطنين والمقيمين

شوارع وميادين العاصمة المقدسة تشهد التزاما بمنع التجول من قبل المواطنين والمقيمين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*