الخدمات الطبية الجامعي بجامعة الملك عبدالعزيز تدشن خدمة صحتك لحجز المواعيد المسبقة

عادل الزهراني - جدة

دشن مركز الخدمات الطبية الجامعي خدمة إضافية لتنظيم آلية الدخول للمركز في ظل وجود جائحة كورونا.

وأكد مدير عام مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتور امين كيماوي، بأن الخدمة استحدثت لتنظيم آلية الدخول للمركز بناءً على التعليمات الموجهة من إدارة الجامعة فيما يخص التباعد الاجتماعي، وذلك لتحقيق أقصى درجات مكافحة العدوى.

وأضاف مدير عام مركز الخدمات الطبية الجامعي الدكتور امين كيماوي، بأن الهدف من خدمة المواعيد المسبقة تحقيق خدمة افضل لمنسوبي وطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز وتقليل فترة الانتظار والحد من التجمعات.

الجدير بالذكر بان الجهود مشتركة مع عمادة تقنية المعلومات والتي تعتبر لها الدور البارز في التعاون في تدشين موقع صحتك التابع لمركز الخدمات الطبية الجامعي

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