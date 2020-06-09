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496 إصابة بكورونا في اليمن بينها 112 وفاة

496 إصابة بكورونا في اليمن بينها 112 وفاة
http://almnatiq.net/?p=872426

أعلنت الحكومة اليمنية الشرعية، مساء الاثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في ثلاث محافظات.

وذكرت اللجنة الوطنية لمواجهة وباء كورونا في اليمن، في بلاغها اليومي حول مستجدات الوباء، أن الحالات الجديدة توزعت على حالتين في عدن، وخمس إصابات في كل من لحج وتعز.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى (496) حالة بينها (112) وفاة و(23) حالة شفاء، وذلك في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

ولم تتحدث اللجنة عن حالات الإصابة في مناطق سيطرة ميليشيات الحوثي التي تتكتم على تفشي الوباء في مناطقها، واكتفت حتى الآن بالإعلان عن أربع حالات فقط بينها حالة وفاة زعمت أنها لمهاجر صومالي، غير أن مصادر طبية تتحدث عن آلاف الإصابات والوفيات جراء الوباء.

واتهمت الحكومة اليمنية الشرعية، في وقت سابق، الحوثيين بتعمد ترك مصابي كورونا بلا علاج، وطالبت بتحقيق دولي حول تفشي الفيروس بمناطق الحوثيين. كما اتهمت الحوثيين بارتكاب جرائم إبادة بحق سكان صنعاء.

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