احدث الأخبار

بوش ينفي مزاعم نيويورك تايمز حول عدم التصويت لترمب
أبرز المواد
 المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين
أبرز المواد
 ترمب: لن يكون هناك خفض لتمويل الشرطة الأميركية أو تفكيكها
أبرز المواد
 الصحة العالمية تدعم احتجاجات أميركا: تظاهروا بالكمامات!
أبرز المواد
 فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك يطلق 4 عيادات بيطرية متنقلة
منطقة تبوك
 الطاقة الذرية وخبراء أميركيون : إيران تمنع وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الحرجة
أبرز المواد
 زحمة وغياب لأي تباعد .. شوارع ووهان تعود لما قبل كورونا
أبرز المواد
 وكالة: كوريا الشمالية تعلن قطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 مقتل وإصابة 32 حوثياً من «الصماد» شمال الضالع
أبرز المواد
 أردوغان يقر بسعيه للسيطرة على مدينة سرت الليبية النفطية
أبرز المواد
 بعد إمدادها بالنفط.. إيران تدعم فنزويلا لمكافحة كورونا
أبرز المواد
 نواب جمهوريون : نعد مشروع قانون لفرض أشد العقوبات على إيران
أبرز المواد
بوش ينفي مزاعم نيويورك تايمز حول عدم التصويت لترمب

بوش ينفي مزاعم نيويورك تايمز حول عدم التصويت لترمب

أبرز المواد
المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين

المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين

أبرز المواد
ترمب: لن يكون هناك خفض لتمويل الشرطة الأميركية أو تفكيكها

ترمب: لن يكون هناك خفض لتمويل الشرطة الأميركية أو تفكيكها

أبرز المواد
الصحة العالمية تدعم احتجاجات أميركا: تظاهروا بالكمامات!

الصحة العالمية تدعم احتجاجات أميركا: تظاهروا بالكمامات!

أبرز المواد

وكالة: كوريا الشمالية تعلن قطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية

وكالة: كوريا الشمالية تعلن قطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية
http://almnatiq.net/?p=872441
المناطق - وكالات

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية بأن كوريا الشمالية قطعت جميع علاقاتها مع جارتها الجنوبية، لأن سلطات الجارة أوصلت العلاقات بين الكوريتين إلى “نقطة النهاية”.

ونقلت الوكالة عن القيادة الكورية الشمالية: “لقد توصلنا إلى استنتاج أنه لم يعد لدينا ما يمكن مناقشته على طاولة المفاوضات مع سلطات كوريا الجنوبية، التي تتسبب بمرور الوقت بخيبة أمل فقط”.

وأكدت أن السلطات في بيونغ يانغ “قررت قطع كل قنوات الاتصال” بكوريا الجنوبية.

وأشارت الوكالة إلى أن قرار قطع العلاقات اتخذ نتيجة اجتماع عقد الاثنين، حول مراجعة أداء الأقسام المعنية بشؤون كوريا الجنوبية، تم التأكيد فيه على ضرورة “النظر إلى شؤون كوريا الجنوبية على أنها شؤون مع الأعداء”.

وأضاف البيان: “وبعد النظر في خططنا المرحلية للتعامل مع الأعداء لتسوية دقيقة للحسابات مع الخونة والحثالة على جرائمهم، صدر توجيه أولا بقطع جميع خطوط الاتصال بالكامل بين الشمال والجنوب”.

ويدخل قرار قطع العلاقات حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الـ12 من يوم الثلاثاء التاسع من يونيو الجاري.

وأضافت بيونغ يانغ: “هذه الإجراءات هي خطوة ضمن المرحلة الأولى من الخطة التي اعتمدت بعد اتخاذ قرار منع جميع فرص الاتصال بممثلي كوريا الجنوبية”.

روابط ذات صلة

بوش ينفي مزاعم نيويورك تايمز حول عدم التصويت لترمب

بوش ينفي مزاعم نيويورك تايمز حول عدم التصويت لترمب
المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين

المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين
ترمب: لن يكون هناك خفض لتمويل الشرطة الأميركية أو تفكيكها

ترمب: لن يكون هناك خفض لتمويل الشرطة الأميركية أو تفكيكها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*