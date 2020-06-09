احدث الأخبار

بوش ينفي مزاعم نيويورك تايمز حول عدم التصويت لترمب
أبرز المواد
 المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين
أبرز المواد
 ترمب: لن يكون هناك خفض لتمويل الشرطة الأميركية أو تفكيكها
أبرز المواد
 الصحة العالمية تدعم احتجاجات أميركا: تظاهروا بالكمامات!
أبرز المواد
 فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك يطلق 4 عيادات بيطرية متنقلة
منطقة تبوك
 الطاقة الذرية وخبراء أميركيون : إيران تمنع وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الحرجة
أبرز المواد
 زحمة وغياب لأي تباعد .. شوارع ووهان تعود لما قبل كورونا
أبرز المواد
 وكالة: كوريا الشمالية تعلن قطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 مقتل وإصابة 32 حوثياً من «الصماد» شمال الضالع
أبرز المواد
 أردوغان يقر بسعيه للسيطرة على مدينة سرت الليبية النفطية
أبرز المواد
 بعد إمدادها بالنفط.. إيران تدعم فنزويلا لمكافحة كورونا
أبرز المواد
 نواب جمهوريون : نعد مشروع قانون لفرض أشد العقوبات على إيران
أبرز المواد
بوش ينفي مزاعم نيويورك تايمز حول عدم التصويت لترمب

بوش ينفي مزاعم نيويورك تايمز حول عدم التصويت لترمب

أبرز المواد
المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين

المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين

أبرز المواد
ترمب: لن يكون هناك خفض لتمويل الشرطة الأميركية أو تفكيكها

ترمب: لن يكون هناك خفض لتمويل الشرطة الأميركية أو تفكيكها

أبرز المواد
الصحة العالمية تدعم احتجاجات أميركا: تظاهروا بالكمامات!

الصحة العالمية تدعم احتجاجات أميركا: تظاهروا بالكمامات!

أبرز المواد

زحمة وغياب لأي تباعد .. شوارع ووهان تعود لما قبل كورونا

زحمة وغياب لأي تباعد .. شوارع ووهان تعود لما قبل كورونا
http://almnatiq.net/?p=872444
المناطق - وكالات

عادت الحياة إلى سابق عهدها في الأسواق الشعبية في شوارع ووهان الصينية مركز تفشي فيروس كورونا، الذي حصد أرواح مئات آلاف الأشخاص في العالم.

وانتشرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لشوارع ووهان غارقة في ازدحام كبير للباعة والمتجولين وسط غياب شبه تام لإجراءات التباعد الاجتماعي.

وكانت مدينة ووهان في وسط الصين، حيث نشأت جائحة فيروس كورونا المستجد، أصدرت حظرا تاما على صيد الحيوانات البرية وتربيتها وتناولها.

تأتي هذه الخطوة في استجابة واضحة للبحث الذي يظهر أن الفيروس نشأ على الأرجح بين الخفافيش، وتم نقله إلى الأشخاص عبر أنواع برية وسيطة تُباع من أجل الطعام في سوق بالمدينة.

ترمب ومختبر ووهان

يشار إلى أن الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو أعلنا مرارا أنهما يشكان في أن الفيروس – الذي تم اكتشافه لأول مرة في ووهان – أُطلق بطريقة ما من مختبر ووهان.

في حين يرجح معظم العلماء أن الفيروس، الذي أصاب الملايين وقتل مئات الآلاف، انتقل من الخفافيش إلى البشر عبر حيوان وسيط يُباع على الأرجح في سوق ووهان أواخر العام الماضي.

روابط ذات صلة

بوش ينفي مزاعم نيويورك تايمز حول عدم التصويت لترمب

بوش ينفي مزاعم نيويورك تايمز حول عدم التصويت لترمب
المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين

المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين
ترمب: لن يكون هناك خفض لتمويل الشرطة الأميركية أو تفكيكها

ترمب: لن يكون هناك خفض لتمويل الشرطة الأميركية أو تفكيكها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*