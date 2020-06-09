الطاقة الذرية وخبراء أميركيون : إيران تمنع وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الحرجة

المناطق - وكالات

أفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وخبراء أميركيون أن إيران تمنع وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الحرجة وتسرع وتيرة برنامجها لتخصيب اليورانيوم، وتعمل على تقصير الوقت الذي تستغرقه البلاد لبناء سلاح نووي.

وفي انتهاك للاتفاقيات الدولية، تواصل إيران تخزين اليورانيوم المخصب، المكون الرئيسي في سلاح ذري، وتمنع وصول المفتشين الدوليين الذين يسعون إلى مراقبة العديد من المواقع التي يعتقد أنها جزء من برنامج إيران السري، وفقًا لتقرير سري للوكالة الدولية للطاقة الذرية تم توزيعه على الدول الشريكة يوم الجمعة.

ويشير تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن إيران تنتهك الضمانات التي وضعتها معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، والتي تشرف عليها الوكالة الدولية. من خلال منع الوصول إلى العديد من المواقع النووية، وتمنع إيران الوكالة من المحاسبة عن المواد النووية غير المعلنة المستخدمة حاليًا من قبل النظام.

بناء سلاح نووي

كما حققت إيران زيادة كبيرة في كمية اليورانيوم المنخفض التخصيب التي تحتفظ بها في البلاد، وهو انتهاك آخر لتفويضات الأمم المتحدة التي تمنع طهران من تخزين المواد النووية. ولهذا السبب، اختصرت إيران الوقت الذي تحتاجه لبناء سلاح نووي بنجاح.

وأكد متحدث باسم وزارة الخارجية أن إيران توسع مساعيها النووية واصفة إياها بأنها “محاولة شفافة لتوليد نفوذ تفاوضي وابتزاز المجتمع الدولي”.

وقال المسؤول إن الولايات المتحدة “ستواصل فرض أقصى قدر من الضغط على النظام الإيراني حتى يتوقف عن أنشطته المزعزعة للاستقرار ويتفاوض على اتفاق شامل”. وإذا فشلت إيران في الالتزام بالقوانين الدولية، فسوف “تواجه عواقب عقوبات أعمق وأوسع” ، وفقا لوزارة الخارجية.

مواصلة أعمال التخصيب

وقال المسؤول إن المسؤولين الأميركيين لا يزالون “قلقين للغاية بشأن رفض إيران المستمر للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المواد والأنشطة النووية المحتملة غير المعلنة في إيران”، مضيفا أنه يجب إجبار إيران على الامتثال لمطالب الوكالة.

وقال أندريا ستريكر، خبير الانتشار النووي في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، لواشنطن: “إيران تحاول تعطيل تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وأضافت قائلة إنها تحتاج إلى مزيد من الايضاح كما “أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تتراجع بقوة، مشيرة إلى أنه” لا يوجد أي غموض قانوني فيما يتعلق بحقوق الوكالة والتزاماتها “وأن طلباتها” تتوافق تمامًا مع اتفاقية الضمانات والبروتوكول الإضافي “.

ومنذ يناير رفضت إيران السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالوصول إلى موقعين يعتقد أنهما جزءا من برنامج إيران النووي وتخزين مواد غير معلنة.

وهناك أيضًا أدلة على أن إيران تواصل أعمال التخصيب في موقع فوردو، وهو مخبأ تحت الأرض كان يضم في السابق برنامج الأسلحة النووية للبلاد. بموجب لوائح الأمم المتحدة، يخضع معمل فوردو للعقوبات الدولية.

ويمكن أن توفر هذه الأدلة أيضًا ذخيرة للولايات المتحدة لتقديم التماس إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لسن ما يسمى بـ snapback سناباك، وهو إعادة فرض كامل للعقوبات التي تم رفعها كجزء من الاتفاق النووي الموقع خلال إدارة أوباما.

وأوضح القادة الإيرانيون في الأشهر الأخيرة أن البلاد ستستمر في تخصيب اليورانيوم، في انتهاك للاتفاق النووي، حتى توفر لها الدول الأوروبية قدراً أكبر من الحصول على الأموال.