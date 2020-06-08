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فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك يطلق 4 عيادات بيطرية متنقلة

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك يطلق 4 عيادات بيطرية متنقلة

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فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك يطلق 4 عيادات بيطرية متنقلة

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك يطلق 4 عيادات بيطرية متنقلة
http://almnatiq.net/?p=872450
المناطق - تبوك
أطلق فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك 4 عيادات بيطرية متنقلة مجهزة بكامل الأدوات اللازمة لاستخدامها في خدمة مربي الماشية في مواقعهم بمختلف المحافظات بالمنطقة .
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بتبوك المهندس هزاع بن الأفنس الرويلي أن توفير هذه العيادات المتنقلة يأتي كدعم من الوزارة ممثلة في وكالة الثروة الحيوانية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين مشيراً إلى أن العيادات المتنقلة تهدف لرفع مستوى الخدمة البيطرية المقدمة للمواطنين في مواقعهم والمساعدة كذلك في تنفيذ خطط الكشف والاستقصاء للأمراض الحيوانية في المنطقة بما يعود بشكل إيجابي وسريع في سرعة التعامل مع الحالات المرضية والبلاغات التي يستقبلها الفرع والمكاتب والوحدات التابعة له بالمنطقة.

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