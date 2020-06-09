احدث الأخبار

ترمب: لن يكون هناك خفض لتمويل الشرطة الأميركية أو تفكيكها
أبرز المواد
 الصحة العالمية تدعم احتجاجات أميركا: تظاهروا بالكمامات!
أبرز المواد
 فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك يطلق 4 عيادات بيطرية متنقلة
منطقة تبوك
 الطاقة الذرية وخبراء أميركيون : إيران تمنع وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الحرجة
أبرز المواد
 زحمة وغياب لأي تباعد .. شوارع ووهان تعود لما قبل كورونا
أبرز المواد
 وكالة: كوريا الشمالية تعلن قطع جميع خطوط الاتصال مع كوريا الجنوبية
أبرز المواد
 مقتل وإصابة 32 حوثياً من «الصماد» شمال الضالع
أبرز المواد
 أردوغان يقر بسعيه للسيطرة على مدينة سرت الليبية النفطية
أبرز المواد
 بعد إمدادها بالنفط.. إيران تدعم فنزويلا لمكافحة كورونا
أبرز المواد
 نواب جمهوريون : نعد مشروع قانون لفرض أشد العقوبات على إيران
أبرز المواد
 496 إصابة بكورونا في اليمن بينها 112 وفاة
أبرز المواد
 مدعومة بتوقعات التعافي.. الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع
أبرز المواد
ترمب: لن يكون هناك خفض لتمويل الشرطة الأميركية أو تفكيكها

ترمب: لن يكون هناك خفض لتمويل الشرطة الأميركية أو تفكيكها

أبرز المواد
الصحة العالمية تدعم احتجاجات أميركا: تظاهروا بالكمامات!

الصحة العالمية تدعم احتجاجات أميركا: تظاهروا بالكمامات!

أبرز المواد
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك يطلق 4 عيادات بيطرية متنقلة

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بتبوك يطلق 4 عيادات بيطرية متنقلة

منطقة تبوك
الطاقة الذرية وخبراء أميركيون : إيران تمنع وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الحرجة

الطاقة الذرية وخبراء أميركيون : إيران تمنع وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الحرجة

أبرز المواد

الصحة العالمية تدعم احتجاجات أميركا: تظاهروا بالكمامات!

الصحة العالمية تدعم احتجاجات أميركا: تظاهروا بالكمامات!
http://almnatiq.net/?p=872453
المناطق - وكالات

بالرغم من تأكيدها الدائم على أهمية التباعد الاجتماعي، وانتقادها المستمر للحكومات بشأن تخفيف قيود العزل، أعلنت منظمة الصحة العالمية دعمها للاحتجاجات التي تشهدها أميركا على خلفية مقتل المواطن الأميركي من أصول إفريقية جورج فلويد، على يد الشرطة أثناء عملية توقيفه، داعية المتظاهرين لارتداء الكمامات، وفقاً لما قاله مدير المنظمة، تيدروس أدهانوم غبريسوس خلال مؤتمر صحفي، الاثنين، في مدينة جنيف السويسرية.

وقال غبريسوس إن “منظمة الصحة العالمية تؤيد بالكامل المساواة والحراك العالمي ضد العنصرية. نحن نرفض التمييز بكل أشكاله”.

وبعد تنظيم تظاهرات حاشدة ضد العنصرية في الولايات المتحدة وخارجها، حضّت المنظمة المشاركين في التظاهرات على اتّباع تدابير الوقاية.

ودعا المدير العام المتظاهرين إلى الحفاظ على مسافة بينهم لا تقل عن متر والتقيّد ببقية توجيهات الوقاية”، الأمر الذي أثار العديد من الانتقادات بسبب احتمالية زيادة عدد الإصابات بين المحتجين.

من احتجاجات أميركا من احتجاجات أميركا

ودعا غبريسوس إلى مراقبة مسار الفيروس عن كثب لضمان عدم حصول موجة تفش ثانية، خاصة مع تنظيم تجمّعات حاشدة.

وتابع المدير العام للمنظمة قائلا: “قدر الإمكان، ابقوا على مسافة متر من الآخرين، عقموا أيديكم، غطوا أفواهكم عند السعال، وضعوا الكمامة إذا شاركتم بالاحتجاجات، نذكر الجميع بضرورة البقاء في المنزل إذا شعرتم بالمرض وتواصلوا مع مقدمي الرعاية الصحية”.

من جهته، قال مدير برنامج الطوارئ في المنظمة، مايكل راين، إن المشاركة في تظاهرة حاشدة “لا تعتبر تقنيا مخالطة”.

واعتبر راين أن التقدير في ذلك يعود إلى الأجهزة الصحية المحلية، داعيا كل من يشعر بعوارض مرضية إلى الامتناع عن التظاهر أو أي نشاط جماعي.

وكانت منظمة الصحة العالمية اعتبرت أن وضع فيروس كورونا المستجد يزداد سوءا في أنحاء العالم، محذرة من التراخي في الإجراءات.

وأعلنت المنظمة تسجيل أعلى حصيلة يومية للإصابات الجديدة، مع تفشي وباء كوفيد-19 على نطاق واسع في الأميركيتين.

روابط ذات صلة

ترمب: لن يكون هناك خفض لتمويل الشرطة الأميركية أو تفكيكها

ترمب: لن يكون هناك خفض لتمويل الشرطة الأميركية أو تفكيكها
الطاقة الذرية وخبراء أميركيون : إيران تمنع وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الحرجة

الطاقة الذرية وخبراء أميركيون : إيران تمنع وصول المفتشين الدوليين إلى المواقع النووية الحرجة
زحمة وغياب لأي تباعد .. شوارع ووهان تعود لما قبل كورونا

زحمة وغياب لأي تباعد .. شوارع ووهان تعود لما قبل كورونا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*