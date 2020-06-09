احدث الأخبار

أردوغان لترمب: مشاغبو أميركا على صلة بالوحدات الكردية شمال سوريا
أبرز المواد
 سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 1.03%
أبرز المواد
 وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن فتح باب القبول والتسجيل لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين
أبرز المواد
 وزارة الداخلية تمدد فترة تصحيح أوضاع الأسلحة الفردية والذخيرة غير النظامية للمواطنين لمدة عام
أبرز المواد
 شرطة نجران: القبض على وافدين يمنيين استخدما تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فايروس كورونا
منطقة نجران
 هدف”:125 ألف طالب وموظف وباحث عن عمل استفادوا من منصة “التثقيف والإرشاد المهني” من بداية عام 2020 وحتى الآن
أبرز المواد
 “الأرصاد” تنبه من هطول أمطار رعدية على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 “الأرصاد” تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة
منطقة نجران
 خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يهنئان رئيس الجمهورية البرتغالية بذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 بوش ينفي مزاعم نيويورك تايمز حول عدم التصويت لترمب
أبرز المواد
 المعهد العالي للصناعات البلاستيكية يعلن بدء القبول للدفعة السابعة والعشرين
أبرز المواد
 ترمب: لن يكون هناك خفض لتمويل الشرطة الأميركية أو تفكيكها
أبرز المواد
أردوغان لترمب: مشاغبو أميركا على صلة بالوحدات الكردية شمال سوريا

أردوغان لترمب: مشاغبو أميركا على صلة بالوحدات الكردية شمال سوريا

أبرز المواد
سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 1.03%

سعر الذهب في التعاملات الفورية ينخفض بنسبة 1.03%

أبرز المواد
وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن فتح باب القبول والتسجيل لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين

وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية تعلن فتح باب القبول والتسجيل لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين

أبرز المواد
وزارة الداخلية تمدد فترة تصحيح أوضاع الأسلحة الفردية والذخيرة غير النظامية للمواطنين لمدة عام

وزارة الداخلية تمدد فترة تصحيح أوضاع الأسلحة الفردية والذخيرة غير النظامية للمواطنين لمدة عام

أبرز المواد

“الأرصاد” تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة

“الأرصاد” تنبّه من رياح نشطة وأتربة مثارة على محافظة شرورة
http://almnatiq.net/?p=872469
المناطق - واس

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من رياح سطحية نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية على محافظة شرورة، تستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.
من جهتها دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران، الجميع إلى اتّباع الإرشادات والتعليمات اللازمة في مثل هذه الحالات خاصة مرضى الربو ، وقائدي المركبات على الطرق السريعة.

روابط ذات صلة

شرطة نجران: القبض على وافدين يمنيين استخدما تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فايروس كورونا

شرطة نجران: القبض على وافدين يمنيين استخدما تقارير طبية مزورة عن خلوهما من فايروس كورونا
جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الثلاثاء القادم

جامعة نجران تبدأ استقبال طلبات القبول لبرامج الماجستير المدفوعة الثلاثاء القادم
الجوامع الأساسية والمساجد الرديفة بنجران تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة

الجوامع الأساسية والمساجد الرديفة بنجران تستقبل المصلين لأداء صلاة الجمعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*