أمانة منطقة القصيم والبلديات التابعة تنفذ 16 ألف جولة رقابية وتغلق 11 منشاة

المناطق - بريدة

نفذت أمانة منطقة القصيم وبلديات منطقة القصيم (16323) جولة رقابية على المنشآت الغذائية والأسواق لمتابعة تطبيق الإجراءات والوقائية لمكافحة فيروس كورونا خلال الفترة من 8 إلى 16 شوال.

وأوضح أمين منطقة القصيم المهندس محمد بن مبارك المجلي ، أن الجهود الرقابية مكثفة في الميدان لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية في الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية بهدف السيطرة والمحافظة على تطبيق الإجراءات الاحترازية لسلامة الجميع.

كما أغلقت أمانة منطقة القصيم وبلديات المنطقة خلال الأسبوع الماضي (10) منشاءات بسبب وجود حالات إصابة مؤكدة بفيروس كوفيد 19وإغلاق منشأة واحدة لوجود حالة اشتباه ، بالإضافة إلى ضبط (116) مخالفة متعلقة بالتكدس في الأسواق المركزية ومساكن العمالة ومخالفات التدابير الصحية والوقائية وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.

وفي إطار التعقيم والتطهير ، أنهت الأمانة وبلديات المنطقة غسيل وتطهير (3512) من الشوارع والأرصفة والمضامير ، و غسيل وتطهير (29895) من الآليات والمعدات والحاويات.