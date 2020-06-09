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رئيس يرغب في أن يصاب بالفيروس التاجي ليثبت أنه ليس بطاعون

رئيس يرغب في أن يصاب بالفيروس التاجي ليثبت أنه ليس بطاعون
http://almnatiq.net/?p=872504
المناطق - وكالات

قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلنسكي، إنه يرغب في أن يصاب بالفيروس التاجي ليثبت بالتجربة لمواطنيه أن هذا الأمر “ليس بطاعون”.

وعبر الرئيس الأوكراني عن هذه الرغبة في تصريح صحفي بقوله: “أردت أن أجتاز هذه المرحلة بنفسي، لتسهيل الأمر على الناس. عندما كانت لدينا لحظة اكتئاب، اجتمعنا. اقترحت على أناسنا: هيا فلأمرض، واعزلوني على الفور في المكتب الرئاسي وسأتجاوز الأمر بشكل طبيعي”.

وتابع زيلينسكي: “حتى يعي الناس أن الأمر مرعب، يمكن أن تمرض، تشعر بالسوء. وسأعيش ذلك بنفسي، سأظهره، حتى يفهم الناس أنه ليس بطاعون، حتى لا يكون هناك اكتئاب”.

ولفت الرئيس الأوكراني إلى أن الأمر كان مرعبا جدا في البداية حين ظن الناس أننا جميعا سنموت.

وذكر زيلينسكي أن أسرته ما كانت لتسامحه على مثل هذا العمل، مضيفا “سيقولون إنني مجنون. وسيكونون على حق من حيث المبدأ”.

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