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رئيسة شرطة بورتلاند تسلم منصبها إلى أمريكي من أصل إفريقي

رئيسة شرطة بورتلاند تسلم منصبها إلى أمريكي من أصل إفريقي

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رئيسة شرطة بورتلاند تسلم منصبها إلى أمريكي من أصل إفريقي

رئيسة شرطة بورتلاند تسلم منصبها إلى أمريكي من أصل إفريقي
http://almnatiq.net/?p=872507
المناطق - وكالات

استقالت رئيسة شرطة بورتلاند بولاية أوريغون من منصبها، على خلفية أعمال شغب تشهدها الولايات المتحدة بعد وفاة الأمريكي من إصول إفريقية جورج فلويد خلال اعتقاله من جانب الشرطة.

واستلم المنصب مواطن أمريكي من أصل إفريقي.

وفي تغريدة لها على “تويتر” قالت رئيسة الشرطة جامي ريش: “شرطة بورتلاند يجب أن تكون القائدة في عملية التغيير. هذه العملية تبدأ من الإيمان. هذا التغيير في القيادة يأتي من قلبي. لقد كرس تشاك لوفيل كل حياته للخدمة والعمل. وأنا متأكدة 100٪ منه ومن قيادته”.

من جانبه ذكر موقع Oregonian، أن رئيسة الشرطة تعرضت لانتقادات بسبب ردها الضعيف على أعمال الشغب في المدينة بعد وفاة جورج فلويد.

وتشهد العديد من المدن الأمريكية الكبرى، منذ نهاية شهر مايو، احتجاجات وأعمال شغب على خلفية وفاة جورج فلويد.

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