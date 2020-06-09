الصحة العالمية: عدوى كورونا من المصابين بلا أعراض “أمر نادر جدًا”

المناطق - الرياض

قالت منظمة الصحة العالمية، إن انتقال فيروس «كورونا» المستجد من الأشخاص المصابين الذين لم تظهر عليهم أي أعراض إلى الآخرين، أمر نادر جدًا.

وقالت رئيسة وحدة الأمراض الناشئة والحيوانية المنشأ في منظمة الصحة العالمية ماريا فان كيرخوف، لا يزال من الواضح أنه من النادر أن ينقل مصاب بكورونا لم تظهر عليه أي أعراض الفيروس إلى شخص آخر.

وأضافت كيرخوف أن ما أوردته من معلومات يعتمد على تقارير مفصلة من تتبع الاتصال في دول عدة.

وأكدت المسؤولة بالمنظمة الأممية، حاجة البلاد إلى التركيز على تتبع الحالات التي تظهر عليها الأعراض.

وقالت: «إذا قمنا بتتبع كافة الحالات التي ظهرت عليها الأعراض، وعزلهم وتتبعنا اتصالاتهم وقمنا بوضعهم في الحجر الصحي، عندها سنتمكن من تقليل احتمالات العدوى بشكل كبير».