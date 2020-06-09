1835 كلم.. لأول مرة مسار سياحي من أبها إلى تبوك

المناطق - الرياض

تستعد المملكة لإنشاء أطول مسار سياحي ترفيهي مهيأ بالكامل في المنطقة بطول 1835 كيلومتراً. وتعمل الهيئة السعودية للسياحة على المسار الذي يمتد من جنوب السعودية من محطة أبها إلى تبوك مروراً بالباحة والطائف وجدة ورابغ الاقتصادية وينبع وأملج أو العكس.

ويستهدف المسار العائلات والأسر. ومن المتوقع أن تستغرق مدة الرحلة السياحية الواحدة نحو أسبوعين لكل عائلة، ويتضمن المسار مجموعة من البرامج كالتسوق والعروض الترفيهية والأنشطة في الهواء الطلق والشمس والبحر، وتستهدف الهيئة ضمن خطتها في حال العودة التدريجية للحياة الطبيعية تحفيز قطاع المطاعم والفنادق بتقديم خصومات وفعاليات جاذبة.

وكشف المرشد السياحي أحمد الجعيد وفقا لـ«عكاظ» أن المسار يستهدف السياحة الداخلية، خصوصاً المدن التي تتميز بدرجات حرارة معتدلة كالطائف والباحة وأبها، والتي تشهد مواسم أمطار مستمرة ومواسم لإنتاج الفواكه الطبيعية. ومن شأن المسار التشجيع على السفر عن طريق السيارات كبديل عن الطائرات في ظل القيود المفروضة على رحلات الطيران.