احدث الأخبار

الركوع في الملاعب.. قرار جديد بعد مأساة فلويد
أبرز المواد
 تزوج أو ادفع.. غضب في إيران بعد مقترح “ضريبة العُزّاب”
أبرز المواد
 1835 كلم.. لأول مرة مسار سياحي من أبها إلى تبوك
أبرز المواد
 الصحة العالمية: عدوى كورونا من المصابين بلا أعراض “أمر نادر جدًا”
أبرز المواد
 في يوم.. روسيا تسجل 8595 إصابة بكورونا و117 وفاة
أبرز المواد
 “وافي” يمدد رخص مشاريع البيع على الخارطة
أبرز المواد
 تأمين الرعاية الطبية لـ “28” ألف عامل وموظف خلال تطوير المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر
منطقة تبوك
 الإعدام لـ “جاسوس” أفشى مكان سليماني
أبرز المواد
 رئيسة شرطة بورتلاند تسلم منصبها إلى أمريكي من أصل إفريقي
أبرز المواد
 رئيس يرغب في أن يصاب بالفيروس التاجي ليثبت أنه ليس بطاعون
أبرز المواد
 أمانة منطقة القصيم والبلديات التابعة تنفذ 16 ألف جولة رقابية وتغلق 11 منشاة
منطقة القصيم
 أمانة المدينة المنورة : 5200 مستفيد من مبادرة المسح النشط والكشف الحراري في المراكز التجارية وأسواق النفع العام
منطقة المدينة المنورة
الركوع في الملاعب.. قرار جديد بعد مأساة فلويد

الركوع في الملاعب.. قرار جديد بعد مأساة فلويد

أبرز المواد
تزوج أو ادفع.. غضب في إيران بعد مقترح “ضريبة العُزّاب”

تزوج أو ادفع.. غضب في إيران بعد مقترح “ضريبة العُزّاب”

أبرز المواد
1835 كلم.. لأول مرة مسار سياحي من أبها إلى تبوك

1835 كلم.. لأول مرة مسار سياحي من أبها إلى تبوك

أبرز المواد
الصحة العالمية: عدوى كورونا من المصابين بلا أعراض “أمر نادر جدًا”

الصحة العالمية: عدوى كورونا من المصابين بلا أعراض “أمر نادر جدًا”

أبرز المواد

تزوج أو ادفع.. غضب في إيران بعد مقترح “ضريبة العُزّاب”

تزوج أو ادفع.. غضب في إيران بعد مقترح “ضريبة العُزّاب”
http://almnatiq.net/?p=872523
المناطق - الرياض

في خطوة أثارت جدلا داخل إيران، اقترح رجل دين معروف أن يدفع الشباب الذين بلغت أعمارهم 28 عاما من دون أن يتزوجوا ضريبة “كبيرة” للحكومة.

وتسبب اقتراح رجل الدين المحافظ محمد إدريسي، في موجة من الغضب والسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي في إيران على مدار اليومين الماضيين، وفق ما ذكر راديو “فاردا” الإيراني الذي يبث من التشيك.

وأكد إدريسي في مذكرة موجهة على ما يبدو إلى البرلمان، أن “الزواج يجب أن يصبح إلزاميا، وعلى أولئك الذين لم يتزوجوا في سن الثامنة والعشرين أن يواجهوا عواقب”.

ولا يتوقف رموز النظام الإيراني، وعلى رأسهم المرشد علي خامنئي، عن دعوة المواطنين للزواج والإنجاب، وسط عزوف كبير في أوساط الشباب في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

والأحد الماضي، نقل راديو “فاراد” عن وزير الداخلية الإيراني عبد الرضا رحماني فضلي قوله إن التحقيقات تظهر أن الإجراءات الحكومية المتخذة لرفع معدل الخصوبة في إيران “ليست كافية”.

ومن ضمن العواقب التي اقترحها إدريسي في مذكرته التي تحمل عنوان “اقتراح قوانين جديدة لتشجيع الزواج”، فرض ضريبة تبلغ قيمتها ربع دخل الشخص الذي يبلغ 28 عاما ولا يزال عازبا.

كما اقترح إدريسي أن يتلقى الأشخاص الذين يعانون مشكلات صحية تعيق الزواج والإنجاب بين سن 17 و28 عاما، علاجا مجانيا، فيما يتم منعهم من الزواج إن كانوا يعانون أمراضا لا يرجى شفاؤهم منها.

كما اقترح رجل الدين حرمان الشباب غير المتزوجين من تولي مناصب إدارية عليا في البلاد أو التدريس في الجامعات، في حين دعا الحكومة إلى تقديم حوافز للمتزوجين في سن مبكرة، من بينها توفير فرص عمل.

وتشير أرقام من إيران إلى انتشار زواج الأطفال في البلاد، حيث رصدت زيجات لفتيات تقل أعمارهن عن 14 سنة، في ممارسة تعد أكثر انتشارا بالمناطق الريفية، حيث لا قيود قانونية على فارق السن بين العروسين.

وفي عام 2019، تم رفض مشروع قانون لوقف زواج الأطفال في البرلمان من المشرعين، ومن بينهم نائبات.

وعلى مدار السنوات الماضية، أثار زواج القُصّر في إيران دون سن الثامنة عشرة، ردود فعل غاضبة من مؤسسات دولية تعنى بحقوق الإنسان.

روابط ذات صلة

الركوع في الملاعب.. قرار جديد بعد مأساة فلويد

الركوع في الملاعب.. قرار جديد بعد مأساة فلويد
1835 كلم.. لأول مرة مسار سياحي من أبها إلى تبوك

1835 كلم.. لأول مرة مسار سياحي من أبها إلى تبوك
الصحة العالمية: عدوى كورونا من المصابين بلا أعراض “أمر نادر جدًا”

الصحة العالمية: عدوى كورونا من المصابين بلا أعراض “أمر نادر جدًا”

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*