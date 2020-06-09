احدث الأخبار

مع تسجيل الرقم القياسي.. نهاية كورونا “ليست قريبة”
أبرز المواد
 الركوع في الملاعب.. قرار جديد بعد مأساة فلويد
أبرز المواد
 تزوج أو ادفع.. غضب في إيران بعد مقترح “ضريبة العُزّاب”
أبرز المواد
 1835 كلم.. لأول مرة مسار سياحي من أبها إلى تبوك
أبرز المواد
 الصحة العالمية: عدوى كورونا من المصابين بلا أعراض “أمر نادر جدًا”
أبرز المواد
 في يوم.. روسيا تسجل 8595 إصابة بكورونا و117 وفاة
أبرز المواد
 “وافي” يمدد رخص مشاريع البيع على الخارطة
أبرز المواد
 تأمين الرعاية الطبية لـ “28” ألف عامل وموظف خلال تطوير المرحلة الأولى من مشروع البحر الأحمر
منطقة تبوك
 الإعدام لـ “جاسوس” أفشى مكان سليماني
أبرز المواد
 رئيسة شرطة بورتلاند تسلم منصبها إلى أمريكي من أصل إفريقي
أبرز المواد
 رئيس يرغب في أن يصاب بالفيروس التاجي ليثبت أنه ليس بطاعون
أبرز المواد
 أمانة منطقة القصيم والبلديات التابعة تنفذ 16 ألف جولة رقابية وتغلق 11 منشاة
منطقة القصيم
مع تسجيل الرقم القياسي.. نهاية كورونا “ليست قريبة”

مع تسجيل الرقم القياسي.. نهاية كورونا “ليست قريبة”

أبرز المواد
الركوع في الملاعب.. قرار جديد بعد مأساة فلويد

الركوع في الملاعب.. قرار جديد بعد مأساة فلويد

أبرز المواد
تزوج أو ادفع.. غضب في إيران بعد مقترح “ضريبة العُزّاب”

تزوج أو ادفع.. غضب في إيران بعد مقترح “ضريبة العُزّاب”

أبرز المواد
1835 كلم.. لأول مرة مسار سياحي من أبها إلى تبوك

1835 كلم.. لأول مرة مسار سياحي من أبها إلى تبوك

أبرز المواد

مع تسجيل الرقم القياسي.. نهاية كورونا “ليست قريبة”

مع تسجيل الرقم القياسي.. نهاية كورونا “ليست قريبة”
http://almnatiq.net/?p=872525
المناطق - الرياض

في تصريحات تحذيرية، أعلنت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت أكبر إصابات يومية إلى الآن، مشيرة إلى أن الوباء يتفاقم عالميا ولم يبلغ بعد ذروته في أميركا الوسطى، وحثت دول العالم على مواصلة جهودها لاحتواء الفيروس.

وقال المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، في إفادة صحفية عبر الإنترنت “بعد مرور ما يزيد على 6 أشهر على تفشي الوباء، ليس هذا هو الوقت المناسب لأن تحد أي دولة من جهودها (لمكافحة الفيروس)”.

وأضاف أنه جرى تسجيل أكثر من 136 ألف حالة جديدة على مستوى العالم، الأحد، وهو أكبر عدد للإصابات في يوم واحد إلى الآن، وأن 75 بالمئة من الإصابات الجديدة جاءت من 10 دول، معظمها في الأميركيتين وجنوب آسيا.

وقال كبير خبراء الطوارئ لدى المنظمة مايك رايان، ردا على سؤال بخصوص الصين إن الدراسات التي تجرى بأثر رجعي على كيفية التصدي لتفشي الوباء يمكن تأجيلها. وأضاف “نحن بحاجة إلى التركيز الآن على ما نفعله اليوم لمنع حدوث ذروة ثانية”.

وتابع قائلا إن وتيرة العدوى تتصاعد في دول أميركا الوسطى، ومن بينها غواتيمالا، وإنه “وباء معقد”.

وأضاف: “أعتقد أن هذا وقت مثير للقلق الشديد”، داعيا إلى قيادة حكومية قوية ودعم دولي للمنطقة.

والبرازيل الآن واحدة من مراكز تفشي الوباء الساخنة، إذ يوجد فيها ثاني أعلى حالات إصابة مؤكدة، وتلي الولايات المتحدة مباشرة، كما أنها فاقت إيطاليا من حيث عدد الوفيات الناجمة عن المرض.

وقال رايان إن البيانات الواردة من البرازيل “مفصلة للغاية” إلى الآن، لكنه أكد أهمية أن تدرك البرازيل أماكن تفشي الفيروس وكيفية إدارة المخاطر، وإن منظمة الصحة العالمية تتطلع إلى أن يكون التواصل أكثر “اتساقا وشفافية”.

وقالت ماريا فان كيرخوف عالمة الأوبئة بالمنظمة أثناء الإفادة الصحفية إن اتباع “منهجية شًاملة” أمر ضروري في أميركا الجنوبية.

وأُصيب ما يزيد على 7 ملايين شخص بفيروس كورونا الذي أودى بحياة ما يزيد على 400 ألف إنسان.

وقالت فان كيرخوف “لم نقترب بعد من نهاية هذا (الوباء)”، وفق ما نقلت “رويترز”.

روابط ذات صلة

تزوج أو ادفع.. غضب في إيران بعد مقترح “ضريبة العُزّاب”

تزوج أو ادفع.. غضب في إيران بعد مقترح “ضريبة العُزّاب”
الركوع في الملاعب.. قرار جديد بعد مأساة فلويد

الركوع في الملاعب.. قرار جديد بعد مأساة فلويد
1835 كلم.. لأول مرة مسار سياحي من أبها إلى تبوك

1835 كلم.. لأول مرة مسار سياحي من أبها إلى تبوك

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*