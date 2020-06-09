جمعية سمح للخدمات الطبية تطلق برنامج “الهاتف الاستشاري”

المناطق - الجوف

‏ أطلقت جمعية سمح للخدمات الطبية برنامج(الهاتف الاستشاري)والذي يهدف الى إستقطاب نخبة من الأطباء الاستشاريين بكافة التخصصات الطبية للمرضى والاهالي في منطقة الجوف – محافظة طبرجل – للرد على جميع استفساراتهم واستشاراتهم الطبية.

وأوضح مؤسس و رئيس مجلس الادارة الدكتور نايف مطخان الدويرج الشراري ان هذه الخدمة سوف تساهم في حل كثير من الاستفسارات الطبية للمرضى والأهالي وتسهل لهم الحصول على المعلومة من استشاريين متخصصين على مستوى عالي من جميع أنحاء المملكه وكافة القطاعات الصحية.

و قد لقي هذا البرنامج إقبالآ كبيرآ من الاستشاريين المتطوعين حيث تم تسجيل أكثر من 20 إستشاري من كافة التخصصات في أول يوم من انطلاقه.

وأوضح الدكتور نايف الشراري أنه في حال نجاح هذا البرنامج سوف تقوم جمعية سمح بتوسعة برنامجها( الهاتف الاستشاري) لتخدم منطقة الجوف كاملة.

كما قدم شكره لسمو أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز آل سعود ( الرئيس الفخري ) لجمعية سمح للخدمات الطبية على دعمه و تشجيعه للأعمال التطوعيه لتوافق رؤية المملكه ٢٠٣٠م.