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أمير تبوك يلتقي رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية والمواطنين

أمير تبوك يلتقي رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية والمواطنين
http://almnatiq.net/?p=872554
تبوك - علي العميري:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك أمس رؤساء المحاكم ومديري الادارات الحكومية والمواطنين.
ونوه سموه في بداية اللقاء بالجهود المبذولة والخطط المعدة من قبل الجهات الحكومية بالمنطقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمكافحة تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد مشيراً سموه إلى أهمية تكثيف الجهود ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا لتحقيق الهدف المنشود وهو سلامة المواطن والمقيم مثمناً سموه جهود جميع القطاعات الصحية والخدمية والأمنية الذين عملوا بمهنية عالية وبذلوا جهود كبيرة من خلال التعامل مع جائحة كورونا بالمنطقة سائلاً الله- سبحانه وتعالى أن يديم على البلاد أمنها وعزها واستقرارها في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -.
حضر اللقاء وكيل إمارة منطقة تبوك محمد بن عبدالله الحقباني.

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