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بلدية الحديثة تستمر بغرس الأشجار ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

بلدية الحديثة تستمر بغرس الأشجار ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء
http://almnatiq.net/?p=872555
المناطق - الجوف

تستمر بلدية الحديثة بوابة الوطن في منطقة الجوف في غرس الاشجار وذلك للمشاركة المستمرة في مبادرة ” الجوف واحة خضراء ” والتي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، ووجه بها سعادة أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان .

وبدأت بلدية الحديثة غرس الأشجار بمتابعة ميدانية من رئيس البلدية المهندس الظمني بن حطاب الرويلي حيث تواصل بلدية الحديثة مراحل استكمال المبادرة وذلك بغرس 2000 شتلة من أنواع مختلفة من الأشجار وبعدة أماكن من الطرق التي تشرف عليها بلدية الحديثة وهو امتداد الطريق الدولي كما سيتم الأيام المقبلة استمرار الغرس سائلين الله العون و التوفيق والنجاح دائما .

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