371 مستفيد من مبادرة عيادة الإقلاع عن التدخين بحفر الباطن

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قدمت صحة حفر الباطن خدماتها العلاجية لـ371 مستفيد في منازلهم ضمن الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد {COVID-19}خلال شهر رمضان وتهدف مبادرة عيادة الإقلاع عن التدخين إلى تسهيل الوصول للخدمات العلاجية عبر خدمة وصفتي حيث تتيح للمستفيدين إمكانية صرف الدواء من الصيدلية الأقرب إليهم بالإضافة إلى تقديم المساعدة والعلاج للراغبين بالإقلاع عن التدخين، حيث تستقبل المراكز الصحية بيانات المراجعين لمن يرغب بالإقلاع عن التدخين وتزويد الصيدلية برقم الملف والعلاج المطلوب لتحضيره وتوصيله من خلال التطبيقات الذكية وجاءت هذه المبادرة تشجيعاً للمواطنين والمقيمين على البقاء في منازلهم ، حفاظاً على سلامتهم وسلامة عائلاتهم.