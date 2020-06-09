نائب أمير المنطقة الشرقية يلتقي مدير فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة

التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، اليوم، مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الدكتور خالد بن راضي العنزي، وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة بالدمام.

وأوضح سموه أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله- لم تدخر جهداً في دعم جميع القطاعات الصحية، للتعامل مع جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19″، مؤكداً أهمية تعزيز الجهود الوقائية، والعمل على نشر الوعي بالتعامل مع الحالات الإسعافية المختلفة، لاسيما الحوادث المنزلية، وتعريف المجتمع بما تقدمه الهيئة من خِدْمات، وسبل الاستفادة منها، لا سيما القنوات التقنية.

وأشار سموه إلى الجهود الإنسانية التي يقدمها منسوبو الهيئة، سواءً في التعامل مع الحالات الإسعافية، أو تطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المواقع، مؤكداً أهمية مواصلة جهود تطوير وتعزيز قدرات منسوبي الهيئة في التعامل مع مختلف الحالات، والعمل على الاستفادة من التقنية في ذلك، متمنياً سموه لمنسوبي الهيئة التوفيق.

من جانبه عبر مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد العنزي، عن شكره وتقدير باسمه واسم منسوبي الهيئة، لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على دعمهما المتواصل، وكلماتهما المحفزة، مشيراً أن فرع الهيئة تلقت منذ بداية الجائحة – عبر تطبيق “أسعفني” أكثر من 36 ألف بلاغ، إضافة إلى 38 ألف بلاغ إسعافي.