أساسيات التصوير وتوثيق الحوادث بمدني تبوك

المناطق -علي العميري

نفذت مديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك صباح اليوم محاضرة تدريبية عن “اساسيات التصوير وتوثيق الحوادث” من خلال التصوير الفوتوغرافي التي استهدف 30 متدربا من منسوبيها في جميع ادارات المنطقة ومحافظاتها وذلك من خلال الاتصال المرئي . وتهدف المحاضرة تدريب المختصين بتوثيق الحوادث وتنمية منسوبي الدفاع المدني في المهارات الأساسية والتقنيات اللازمة للحصول على نتائج احترافية، وزيادة المستوى التقني والفني في هذا الشأن تم خلالها تعريفهم بأنواع الكاميرات وكيفيه التوثيق الاحترافي في المواقع المحترقة والأخطاء الشائعة في التصوير الفوتوغرافي وأنواع العدسات المستخدمة. من جانبه أوضح مدير إدارة التحقيق بمديرية الدفاع المدني بمنطقة تبوك المقدم عبدالرحيم حمود البلوي أن البرنامج التدريبي يعد الثاني لمصورين الدفاع المدني على مستوى المنطقة بعد البرنامج التدريبي الأول في العام الماضي .

مشيرا إلى أن هذه البرامج تأتي ضمن خطة الإدارة لتطوير مستوى أداء منسوبيها بالتنسيق مع ادارة العلاقات والاعلام بمديرية المنطقة .