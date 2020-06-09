احدث الأخبار

الكويت تسجل 630 إصابة جديدة بكورونا.. و4 وفيات
أبرز المواد
 371 مستفيد من مبادرة عيادة الإقلاع عن التدخين بحفر الباطن
أبرز المواد
 “الصناعات العسكرية” توقع مذكرتي تعاون لحوكمة سلاسل الإمداد
أبرز المواد
 فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية
أبرز المواد
 بلدية الحديثة تستمر بغرس الأشجار ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء
منطقة الجوف
 أمير تبوك يلتقي رؤساء المحاكم ومديري الإدارات الحكومية والمواطنين
منطقة تبوك
 جمعية سمح للخدمات الطبية تطلق برنامج “الهاتف الاستشاري”
منطقة الجوف
 أمير الجوف يؤكد خلال اجتماعه بالوكلاء تأكيد تطبيق احترازات العمل في جميع الإدارات
منطقة الجوف
 صحة الجوف تنفّذ من 1789 جولة تفتيشية على المجمعات الخاصة والصيدليات لمراقبة التزامها في بروتوكول العمل
منطقة الجوف
 أمين عسير يوقع عقد استثماري بقيمة 15 مليون ريال بمدينة أبها
منطقة عسير
 تقدم كبير في “لقاح أوكسفورد” لعلاج كورونا
أبرز المواد
 بئر مياه يقود إلى اكتشاف علمي مذهل عمره مليونا عام
أبرز المواد
الكويت تسجل 630 إصابة جديدة بكورونا.. و4 وفيات

الكويت تسجل 630 إصابة جديدة بكورونا.. و4 وفيات

أبرز المواد
371 مستفيد من مبادرة عيادة الإقلاع عن التدخين بحفر الباطن

371 مستفيد من مبادرة عيادة الإقلاع عن التدخين بحفر الباطن

أبرز المواد
“الصناعات العسكرية” توقع مذكرتي تعاون لحوكمة سلاسل الإمداد

“الصناعات العسكرية” توقع مذكرتي تعاون لحوكمة سلاسل الإمداد

أبرز المواد
فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

أبرز المواد

الكويت تسجل 630 إصابة جديدة بكورونا.. و4 وفيات

الكويت تسجل 630 إصابة جديدة بكورونا.. و4 وفيات
http://almnatiq.net/?p=872578

سجلت وزارة الصحة الكويتية 630 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 33140.

كما تم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 273 حالة.

وقال الدكتور عبدالله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، في المؤتمر الصحفي، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من (كورونا) 22162 حالة بعد تعافي 920 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.

روابط ذات صلة

371 مستفيد من مبادرة عيادة الإقلاع عن التدخين بحفر الباطن

371 مستفيد من مبادرة عيادة الإقلاع عن التدخين بحفر الباطن
“الصناعات العسكرية” توقع مذكرتي تعاون لحوكمة سلاسل الإمداد

“الصناعات العسكرية” توقع مذكرتي تعاون لحوكمة سلاسل الإمداد
فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

فتح باب القبول لطالبي الالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين بكلية الملك فهد الأمنية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*