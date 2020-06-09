الكويت تسجل 630 إصابة جديدة بكورونا.. و4 وفيات

سجلت وزارة الصحة الكويتية 630 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 33140.

كما تم تسجيل أربع حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 273 حالة.

وقال الدكتور عبدالله السند، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، في المؤتمر الصحفي، إن من بين الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها حالات مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن مصدر العدوى وفحص المخالطين لهم.

وكانت وزارة الصحة الكويتية أعلنت في وقت سابق اليوم بلوغ عدد حالات الشفاء من (كورونا) 22162 حالة بعد تعافي 920 إصابة خلال الساعات الـ24 الماضية.