 أمير القصيم يوقع مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق وقفي يخدم المنطقة في الأعمال الخيرية والتنموية

المناطق _بريدة

وقع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس أمناء صندوق القصيم الوقفي, بمكتبه بالإمارة في مدينة بريدة اليوم، مذكرة تفاهم مع رئيس العمليات والمساندة بشركة الإنماء للاستثمار تركي بن مرشود , وذلك لتأسيس صندوق استثماري وقفي يخدم المنطقة في الأعمال الخيرية والتنموية، بحضور وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ومدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الدكتور فهد المطلق , ورجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم , وأمين لجنة الاستثمار بالمنطقة الدكتور يوسف العريني.

وتهدف مذكرة التفاهم لبحث تأسيس صندوق وقفي استثماري يتولى تنمية الأصول والأموال ويصرف ريعها على الحاجات المجتمعية والتنموية للمنطقة بما يقرره المجلس ووفقاً لأنظمة ولوائح هيئة السوق المالية واللوائح ذات العلاقة بالمملكة , ومن خلال استثمار وتنمية الأوقاف وتقديم كل ما يخدم المنطقة وأهلها من خلال هذا الوقف.

وأكد سموه أن صندوق القصيم الوقفي عمل مؤسسي سيستمر للبذل والعطاء في كل النشاطات الخيرية ولا يعتمد على وجود مسؤولين أشخاص بعينهم بل هو عمل مستدام ـ بإذن الله ـ ويستثمر لجميع الأعمال الخيرية والتنمية للمنطقة مدى الحياة.

وقال : “نحمد الله ونشكره على توقيع هذه المذكرة لتأسيس (صندوق استثماري وقفي) خاص بمنطقة القصيم مع شركة الانماء للاستثمار ،الذي بدأ عبدالله العثيم بالمساهمة فيه بمبلغ عشرين مليون ريال , وسنعمل على دعوة الأوقاف وصناديق المسؤولية الاجتماعية للمشاركة بهذا الصندوق”.

وعبّر سموه عن أمله بأن تسهم المذكرة الإستراتيجية والخيرية بشكل فعال في خدمة أوقاف المنطقة بشكل عام ، وأن تحقق الأهداف المنشودة في الأعمال الاجتماعية والخيرية والتنموية المستدامة، وبما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 ، مقدماً شكره لرجل الأعمال عبدالله العثيم ولشركة الإنماء على حرصهم في تقديم خدمتهم للصندوق .