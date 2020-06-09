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أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة حرارة الأشخاص في الأسواق والأماكن العامة

أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة حرارة الأشخاص في الأسواق والأماكن العامة

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أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة حرارة الأشخاص في الأسواق والأماكن العامة

أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة حرارة الأشخاص في الأسواق والأماكن العامة
http://almnatiq.net/?p=872593
المناطق_الدمام

بدأت أمانة المنطقة الشرقية باستخدام الخوذات الذكية القادرة على رصد درجة الحرارة لكافة الأشخاص وفرز من يلاحظ ارتفاع درجة حرارته، في المواقع العامة و الأسواق وغيرها من أماكن التجمع، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير بأنه تم استقطاب الخوذات الذكية، وذلك بهدف رصد العلامات الحيوية ويمكن لهذه الخوذات قياس درجة الحرارة من على بعد خمسة أمتار عن طريق الإشعاع الحراري, وتستطيع فحص ما يصل إلى 200 شخص في الدقيقة، كما تصدر الخوذة إنذاراً في حالة رصد أي شخص مصاب بالحمى, مشيرا الى أنه تم تدريب عدد من منسوبي الأمانة على استخدامها في عدد من المواقع الحيوية والتجارية وأسواق النفع العام، بهدف توفير أقصى درجات الوقاية والسلامة الصحية جنبا الى جنب مع الاجراءات المتبعة في المراكز التجارية.

وأضاف المهندس الجبير أنه في حال وجود شخص يعاني ارتفاع في درجة الحرارة يتم اتخاذ الإجراءات المتبعة، وإبلاغ الجهات الصحية لاستكمال اللازم, منوها بأنه يتم استخدام هذه الخوذات في المواقع العامة و الأسواق والمجمعات التجارية وأسواق النفع العام، وغيرها من أماكن تجمعات، وذلك لرصد درجة الحرارة للأشخاص وفرز من يلاحظ ارتفاع حرارته، وذلك تطبيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد المهندس فهد الجبير حرص أمانة المنطقة الشرقية على الاستفادة من كافة الخبرات والأجهزة ذات التقنية العالية المتاحة لاستخدامها، ضمن اجراءاتها الوقائية المتبعة للحد من انتشار فايروس كورونا.

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