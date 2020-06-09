أمير الشرقية: التكامل في تطبيق البرتوكولات الاحترازية يسهم في الحد من انتشار “كورونا المستجد”

ونوه سموه في مستهل اللقاء بما هيأته حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد –يحفظهما الله- من إمكانيات وتسهيلات للقطاع الصحي بكافة مكوناته، مما مكنه بفضل الله من التعامل مع جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19″، مشيداً سموه بالجهود الإنسانية التي يبذلها منسوبي الهيئة في التعامل مع الحالات الطارئة، والتخفيف من حدة المصائب والآلام، ومساهمة منسوبي الهيئة في تطبيق الإجراءات الاحترازية في عدد من المواقع شملت الجوامع والمساجد، والمنشآت الطبية، والتطور التقني في خدمات الهيئة للتعامل مع الحالات الإسعافية التي شملت الرقم الهاتفي “997” وتطبيق “أسعفني” للحالات الإسعافية، وغيرها من الخدمات المتنوعة التي يضمها التطبيق.

مبيناً سموه أن التكامل في تطبيق البروتكولات الوقائية بين مختلف الجهات، يساعد بمشيئة الله في الحد من انتشار الفايروس، مع أهمية الجهود التوعوية والتثقيفية بالتعامل مع الحالات الطارئة، بما يضمن مساهمة الفرد في الوقاية والعلاج لحين وصول الفرق الإسعافية، والتعريف بإجراءات الإسعافات الأولية في المنزل ومقرات العمل، متمنياً سموه لمنسوبي الهيئة التوفيق في مهام عملهم.

كما تسلم سموه تقرير يلخص جهود وأعمال الفرع منذ بداية جائحة كورونا المستجد، تضمن الأعمال التي قام بها الفرع، والبلاغات التي تم مباشرتها، ومساهمة الفرع في تطبيق الإجراءات الاحترازية في عدد من المواقع.

من جانبه عبر مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بالمنطقة الشرقية الدكتور خالد العنزي، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية، على دعم سموه لجهود فرع الهيئة، وحرصه على التكامل مع كافة الجهات، مبيناً أن غرفة العمليات في المنطقة تلقت منذ بداية الجائحة أكثر من 235 ألف اتصال، والحالات المنقولة للمنشآت الصحية أكثر من 20 ألف حالة، بالإضافة إلى أكثر من 80 ألف مستفيد من الدورات التدريبية من منسوبي الهيئة في الخطوط الأمامية، وأفراد المجتمع.