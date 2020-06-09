احدث الأخبار

وزير العدل : مشروع لتعديل المادة 18 من نظام المحاماة .. وقواعد موضوعية متعلقة بالعقود والالتزامات المتأثرة بالجائحة
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة حرارة الأشخاص في الأسواق والأماكن العامة
أبرز المواد
 مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام الخدمة المدنية
أبرز المواد
 أمير الشرقية: التكامل في تطبيق البرتوكولات الاحترازية يسهم في الحد من انتشار “كورونا المستجد”
المنطقة الشرقية
 “التنمية الاجتماعية” يدعم العاطلين عن العمل بـ”نفاذ” لتمويل الأعمال الحرة
أبرز المواد
 متحدث الخارجية: يكشف أعداد المواطنين العائدين من الخارج منذ بدء أزمة كورونا
أبرز المواد
 أمير جازان يدشن مشروع الأمن المادي الخاص بضوابط وسياسات الأمن السيبراني
أبرز المواد
  أمير القصيم يوقع مذكرة تفاهم لتأسيس صندوق وقفي يخدم المنطقة في الأعمال الخيرية والتنموية
أبرز المواد
 “الأسهم السعودية” يغلق مرتفعًا بتداولات تجاوزت 5.2 مليار ريال
أبرز المواد
 أساسيات التصوير وتوثيق الحوادث بمدني تبوك
أبرز المواد
 «الصحة»: تسجيل 3288 إصابة جديدة بـ«كورونا» و37 حالة وفاة
أبرز المواد
 أمير منطقة تبوك يستقبل مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة
أبرز المواد
وزير العدل : مشروع لتعديل المادة 18 من نظام المحاماة .. وقواعد موضوعية متعلقة بالعقود والالتزامات المتأثرة بالجائحة

وزير العدل : مشروع لتعديل المادة 18 من نظام المحاماة .. وقواعد موضوعية متعلقة بالعقود والالتزامات المتأثرة بالجائحة

أبرز المواد
أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة حرارة الأشخاص في الأسواق والأماكن العامة

أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة حرارة الأشخاص في الأسواق والأماكن العامة

أبرز المواد
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام الخدمة المدنية

مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام الخدمة المدنية

أبرز المواد
أمير الشرقية: التكامل في تطبيق البرتوكولات الاحترازية يسهم في الحد من انتشار “كورونا المستجد”

أمير الشرقية: التكامل في تطبيق البرتوكولات الاحترازية يسهم في الحد من انتشار “كورونا المستجد”

المنطقة الشرقية

وزير العدل : مشروع لتعديل المادة 18 من نظام المحاماة .. وقواعد موضوعية متعلقة بالعقود والالتزامات المتأثرة بالجائحة

وزير العدل : مشروع لتعديل المادة 18 من نظام المحاماة .. وقواعد موضوعية متعلقة بالعقود والالتزامات المتأثرة بالجائحة
http://almnatiq.net/?p=872622
المناطق_واس

أكد معالي وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، أنه يجري العمل على مشروع لقواعد موضوعية تتعلق بالعقود والالتزامات التي تأثرت بالجائحة، فلن تكون هناك اجتهادات متضاربة لمعالجتها، وسيتم إيجاد بعض الأدوات الوقائية، وكذلك تعزيز التفاوض والتسوية، وأيضاً تحديد لسلطة القاضي والمحكمة لهذه الالتزامات.
وقال الدكتور الصمعاني في ورشة عمل عقدت “عن بعد” بعنوان “تمكين قطاع المحاماة” من تنظيم هيئة المحامين: نعول على المحامين كثيراً في تطوير المنظومة العدلية، وعمل المحاماة ركيزة أساسية لتطوير القطاع العدلي وتعزيز الجودة، ولا ننظر للمحامي على أنه فقط مرخص له أو مستفيد، بل هو ركن من أركان أداء العمل العدلي.
وبين أن المحاماة مهنة وليست وظيفة، داعياً المحامين للتطوع والمشاركة في رفع وعي المجتمع، محذراً في الوقت ذاته من عواقب نشر المعلومات المغلوطة التي تدخل في إطار “تجهيل المجتمع وتضليله”، واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي والتعامل معها كأداة للضغط أو للتضليل بالمعلومات، مشدداً على أن مثل هذه الأفعال تتنافى مع واجبات مهنة المحاماة، وأن المتجاوز سيتعرض للمساءلة.
وأعلن معالي الدكتور الصمعاني أن هناك مشروع سيرفع للجهات المختصة لتعديل المادة الـ18 من نظام المحاماة وحذف الفقرة (أ) من النظام، مشيراً إلى أن اللجنة التنفيذية في الهيئة بذلت جهداً كبيراً لمراجعة نظام المحاماة، وأن هناك الكثير من الأنظمة القادمة التي ستعزز من دور المحامين.
وقال: إن المحامي المؤهل سيجد التمكين، والمحامي المبتدئ يجب أن يؤهل نفسه وسيسانده في التأهيل الجهات المختصة، منها مركز التدريب العدلي؛ إذ يعمل المركز على تطوير أعماله بشكل مستمر مع الأخذ بملاحظات الجميع في الدورات التي يقدمها للارتقاء بخدماته.
وأضاف الصمعاني: “من دخل مجال المحاماة وهو يفترض أنها وظيفة ميسرة ودخلها عالٍ؛ فالنجاح محدود بهذه النظرة، كون المحاماة مهنة صعبة جداً، ونعتبر المحامي ركناً أساسياً في العدالة الوقائية، حيث إن توثيق العقود والالتزامات سيكون للمحامي دور أساسي فيه، كما سيشارك في هيكلة العقود النموذجية وصياغتها، وكذلك المشاركة في البناء التشريعي للتشريعات والأنظمة واللوائح والقواعد التي سيكون للمحامي دور أساسي فيها”، موضحاً أن الوزارة اعتمدت نموذجاً لمتطلبات أي بناء تشريعي داخل الوزارة بمشاركة المحامين.
وأشار الدكتور وليد الصمعاني إلى أن النزاعات التي تنشأ بين المحامين والمستفيدين من خدمات المحاماة ستنتهي، منوهاً بأن هناك لجنة لصياغة عقود موحدة لتعامل المحامين مع المستفيدين، وتعد هذه العقود من السندات التنفيذية التي لا تتطلب الذهاب إلى المحاكم ونشوء نزاعات عليها.
وكشف معالي الوزير أنه سيتم تعزيز الشفافية من خلال مشروع لنشر بيانات المحامين للعموم ويستطيع كل من أراد أن يوكل محامياً أن يتعرف على المحامي وأعماله ومنجزاته، كما أن هناك مشروع للاختبار وسيكون لجميع العاملين في القطاع الحقوقي وهو اختبار لقياس القدرات التخصصية، بالإضافة لمشروع تعمل عليه الوزارة وهو منصة المحامي الإلكترونية، وهي منصة متكاملة تخدم المحامي بشكل رقمي، وسيتم التعامل مع المحامين من خلال هذه المنصة.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة حرارة الأشخاص في الأسواق والأماكن العامة

أمانة الشرقية تبدأ استخدام خوذات ذكية لرصد درجة حرارة الأشخاص في الأسواق والأماكن العامة
مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام الخدمة المدنية

مجلس الوزراء يوافق على تعديل نظام الخدمة المدنية
“التنمية الاجتماعية” يدعم العاطلين عن العمل بـ”نفاذ” لتمويل الأعمال الحرة

“التنمية الاجتماعية” يدعم العاطلين عن العمل بـ”نفاذ” لتمويل الأعمال الحرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*