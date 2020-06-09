أمير القصيم يستقبل العثيم لتبرعه بأرض ومبلغ 15 مليون ريال لإنشاء مستشفى الكبد التخصصي

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم رئيس مجلس إدارة جمعية كبدك , بمكتبه بديوان إمارة المنطقة اليوم ، رجل الأعمال عبدالله بن صالح العثيم نظير جهوده الإنسانية والخيرية التي قدمها من خلال تبرعه بقطعة أراض مساحتها 100000 متر مربع ، ومبلغ 15 مليون ريال للبدء بإنشاء مستشفى الكبد التخصصي بالقصيم .

وثمن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم له مبادراته الإنسانية والخيرية التي تعكس وفاء أهالي ورجال المنطقة ، مؤكداً على أن رجل الأعمال عبدالله العثيم يعتبر باذل خيري ومن أبناء الوطن المخلصين بالبذل والعطاء للأعمال الخيرية ومايعود للوطن عامة ومنطقة القصيم بكل خير , داعياً الله أن يبارك له لما قدمه من أرض بمساحة 100 ألف متر ومبلغ 15 مليون ريال للبدء بإنشاء مستشفى الكبد التخصصي , مشيراً سموه على أن ما تعودناه من بذل وعطاء في مثل هذه الجمعيات الإنسانية والصحية من رجال الأعمال ومنهم رجل الاعمال عبدالله العثيم يعتبر مفخرة للوطن وبذر بالدنيا لما نجده للآخرة , مؤكداً سموه أن تلك الأعمال عكست تكاتف إنساني وخيري نبيل يقدمه أبناء هذا الوطن للأعمال الخيرية والطبية ودعمها, مؤكداً سموه أن إنشاء مستشفى الكبد التخصصي سيكون جهة خادمة عاملة نافعة يستفيد منها العديد من المحتاجين ومرضى الكبد من شتى مناطق المملكة , مشيرا إلى أن ذلك التبرع سيعزز من مكانة سرعة إنشاء هذا المستشفى وسيسهم في تنميته وتطويره , مشيراً إلى أن ذلك التكاتف هو سمة المجتمعات الصالحة التي تسعى لعمل الخير ودعمه وتنميته مقدماً شكره لعبدالله العثيم على مبادرته.

من جهته أكد رجل الأعمال عبدالله العثيم أن ما يقدم من عطاء هو خدمة لهذا الوطن المعطاء, مبيناً أن ما وجده أبناء هذا الوطن من قيادتهم ووطنهم طوال عقود انعكس خيره على أبنائه الذين يقدمون كل غال ونفيس له, مقدماً شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يجده القطاع الخيري والإنساني خصوصاً في الجانب الطبي من دعم لامحدود وتشجيع, مؤكداً أن سمو أمير منطقة القصيم يحرص دائماً إلى استمرارية نجاح العمل الخيري عبر تمكين أفراد المجتمع للإسهام والتكاتف عبر الأعمال الإنسانية والاجتماعية.

حضر اللقاء وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان , ونائب رئيس مجلس إدارة جمعية كبدك راشد ابأ الخيل , والمدير التنفيذي للجمعية عبدالعزيز الحميد وأعضاء مجلس الإدارة .