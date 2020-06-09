مستشفى عسير المركزي ينهي معاناة شاب من تشوه القدم بواسطة جهاز الاليزاروف الحلقي

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نجح – بفضل الله – فريق جراحي مختص في مستشفى عسير المركزي من إنهاء معاناة شاب من التشوه في القدم ، عبر خطة علاجية متكاملة تكونت من مرحلتين ، ليستطيع الشاب العودة للمشي بصورة طبيعية.

وفي التفاصيل ، أوضحت صحة عسير أن الفريق الطبي بقيادة استشاري تقويم الأطراف وعلاج التشوهات، الدكتور عايض الشهراني و مساعده الدكتور ظافر عباس ، استقبلوا شاب يبلغ من العمر ١٦ عاماً ، حيث راجع العيادة وهو يعاني من تشوه شديد بالقدم اليسرى مع صعوبة بالغة في المشي.

وباشر الفريق الطبي تقييم حالته في وحدة تقويم الأطراف وإصلاح التشوهات والتطويل بمستشفى عسير المركزي ، ليتم وضع خطة علاجية على مرحلتين لتعديل الاعوجاج بواسطة جهاز الاليزاروف الحلقي ، وذلك بشكل تدريجي .

وبينت صحة عسير أن تلك الجهود الطبية تكللت بالنجاح – ولله الحمد – ؛ حيث تم إعادة القدم لوضعها الطبيعي ، واستطاع الشاب الوقوف والمشي بصورة طبيعية ، الجدير بالذكر أن الوحدة أكملت إجراء أكثر من ٥٠٠ حالة تخصصية ، شملت عمليات تعديل التشوهات بالأطراف وعلاج الالتهابات العظمية المزمنة وكسور العظام المعقدة ومضاعفاتها والتطويل.