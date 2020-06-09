بالفيديو.. مصرع سائق ونفوق أكثر من 15 من الإبل واحتراق 3 شاحنات في حادث مروع بالسليل

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنان آخران في حادث تصادم بين ثلاث شاحنات وقع بالقرب من مدخل محافظة السليل صباح اليوم (الثلاثاء).

ووقع الحادث عندما كانت تقف إحدى الشاحنات المتعطلة على جانب الطريق وتحمل على متنها عدد 25 من الإبل، اصطدمت بها ناقلة ديزل من الخلف مما أدى إلى اشتعال النيران في الشاحنتين وشاحنة أخرى محملة بالأعلاف حيث احترقت تمامًا، مما أدى إلى وفاة سائق ناقلة الديزل وإصابة شخصان آخران، فيما نفقت اكثر من 15 من الإبل كانت تقلها احدى الشاحنات.

وقد هرعت فرق الدفاع المدني والمرور بمحافظة السليل والتي باشرت الحادث فور تلقيها البلاغ ، حيث تم اخماد النيران المشتعلة وإسعاف المصابين ونقلهم لمستشفى السليل العام .

