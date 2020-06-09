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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع التمور على الأسر المحتاجة في ولاية كابول الأفغانية

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع التمور على الأسر المحتاجة في ولاية كابول الأفغانية

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مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع التمور على الأسر المحتاجة في ولاية كابول الأفغانية

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع التمور على الأسر المحتاجة في ولاية كابول الأفغانية
http://almnatiq.net/?p=872660
المناطق - واس

واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة المهاجرين والعائدين في أفغانستان بتوزيع التمور في ولاية كابل.
وجرى يوم أمس توزيع، 800 كرتون من التمور استفاد منها 4,800 فرد بواقع 800 أسرة متضررة وفقيرة.
ويأتي ذلك في إطار مشروع توزيع 150 طنًا من التمور مقدمة من حكومة المملكة لجمهورية أفغانستان الإسلامية.

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