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كليتين تقنيتين جديدتين في عسير

كليتين تقنيتين جديدتين في عسير

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كليتين تقنيتين جديدتين في عسير

كليتين تقنيتين جديدتين في عسير
http://almnatiq.net/?p=872666
المناطق - عسير

حظيت منطقة عسير بإضافة كليتين تقنيتين جديدتين في كلا من سراة عبيدة وبلقرن بعد قرار محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بتحويل ١١ فرع كلية بمختلف مناطق المملكة إلى كليات تقنية مستقلة ستفتح أبوابها للمتدربين مطلع العام التدريبي 1442 هـ.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان الحفظي أن منطقة عسير حظيت بمشروعات تقنية ضخمة سواء على مستوى الكليات التقنية للبنين والبنات أو المعاهد الثانوية الصناعية، حيث تمثل إضافة كليتين تقنيتين جديدتين بالمنطقة نقلة نوعية في العملية التدريبية.

وأوضح الحفظي أن التدريب التقني بعسير يحظى بمتابعة مستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد لتطوير التدريب التقني والمهني بالمنطقة من خلال افتتاح عدد من الكليات التقنية والمعاهد الصناعية، ولله الحمد أصبح لدينا الآن 9 كليات تقنية للبنين تخدم أبناء وبنات المنطقة في مختلف المحافظات، ويسرني أن أتقدم بالشكر والتقدير لسمو الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير ولمعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد على ما يبذلونه من جهود في سبيل تطوير التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

عدد الكليات التقنية للبنين : 9

عدد الكليات التقنية للبنات : 6

عدد المعاهد الصناعية الثانوية : 10

عدد معاهد التدريب بالسجون : 5

عدد فروع الكليات التقنية للبنين : 5

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