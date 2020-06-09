رئيس بلدية القريات يتفقد المشاريع ويذلل العقبات ويؤكد على الإنجاز والجودة

المناطق - الجوف

تفقد رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري ، عددًا من مشاريع البلدية القائمة الجاري تنفيذها بالمحافظة، وشملت الجولة مشروع تطوير منطقة وسط القريات ، وتحسين مدخل المحافظة أمام مجمع كليات جامعة الجوف فرع القريات ( الطالبات ) من الجهة الغربية وأعمال سفلته حي اليوسف ، مطلعًا على سير العمل ونسبة الإنجاز .

وأوضح المهندس الشمري أنه جرى خلال الجولة الاجتماع مع مهندسي المشاريع ومقاوليهم وبحث أهم المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع ووجه بسرعة تنفيذ المشاريع وبجودة عالية، مشددًا على أن تتم مراعاة التقيد بما يضمن جودة العمل بالمشاريع، مؤكدًا على الجميع ببذل المزيد من العمل والجهد للارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لسكان المحافظة وزوارها.

وبحث مع المقاولين المنفذين للمشاريع جودة وسرعة تنفيذ المشاريع، مشددًا على أن عاملي الجودة والسرعة معياران مهمان تركز عليهما البلدية دائمًا في مشروعاتها وأعمالها كافة، لافتًا الانتباه إلى مراعاة المدة الزمنية المخصصة لكل مشروع والعمل على تطبيق الدراسة وأخذ الحلول ومعالجة الأسباب التي قد تعوق أعمال المشاريع.

وأكد خلال الجولة الميدانية على إدارة المشاريع والمهندسين المشرفين بمتابعة الملاحظات التي جرى رصدها خلال الجولة، وإعداد التقارير اللازمة داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود لما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المحافظة وزوارها، حاثًّا الإسراع بإنجاز العمل حسب المدة المحددة لكل مشروع.

وأشار إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، ستكون لها انعكاسات إيجابية تنموية على المواطنين، مبينًا أن البلدية تسعى لتطوير جميع الأحياء في المحافظة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية، تعود بالنفع العام على الجميع.

منوهاً في الوقت ذاته بالدعم والمتابعة التي تلقاها مشاريع البلدية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، واهتمام محافظ القريات عبدالله الجاسر، ومتابعة وإشراف وحرص أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان .