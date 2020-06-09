احدث الأخبار

الصحة تسجل 3288 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ونسبة 40% من الحالات ارتبطت بمخالطة مجتمعية
أبرز المواد
 مصادر تكشف تفاصيل عرضي الهلال و “الوسائل” للفوز بملعب الجامعة
أبرز المواد
 زعيم ميليشيا في دارفور يسلم نفسه إلى الجنائية الدولية
أبرز المواد
 حقيقة وفاة المطرب حسين الجسمي
أبرز المواد
 إيطاليا واليونان يوقعان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية
أبرز المواد
 شرطة الرياض : القبض على 6 مقيمين تورطوا بسرقة مواد تجميلية من أحد المستودعات
منطقة الرياض
 رئيس بلدية القريات يتفقد المشاريع ويذلل العقبات ويؤكد على الإنجاز والجودة
منطقة الجوف
 وفاة رئيس بوروندي بأزمة قلبية مفاجئة
أبرز المواد
 كليتين تقنيتين جديدتين في عسير
منطقة عسير
 مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل توزيع التمور على الأسر المحتاجة في ولاية كابول الأفغانية
أبرز المواد
 البيئه بمنطقة الجوف يطلق 4 عيادات بيطرية متنقلة
منطقة الجوف
 بالفيديو.. مصرع سائق ونفوق أكثر من 15 من الإبل واحتراق 3 شاحنات في حادث مروع بالسليل
فيديو المناطق
الصحة تسجل 3288 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ونسبة 40% من الحالات ارتبطت بمخالطة مجتمعية

الصحة تسجل 3288 حالة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا ونسبة 40% من الحالات ارتبطت بمخالطة مجتمعية

أبرز المواد
مصادر تكشف تفاصيل عرضي الهلال و “الوسائل” للفوز بملعب الجامعة

مصادر تكشف تفاصيل عرضي الهلال و “الوسائل” للفوز بملعب الجامعة

أبرز المواد
زعيم ميليشيا في دارفور يسلم نفسه إلى الجنائية الدولية

زعيم ميليشيا في دارفور يسلم نفسه إلى الجنائية الدولية

أبرز المواد
حقيقة وفاة المطرب حسين الجسمي

حقيقة وفاة المطرب حسين الجسمي

أبرز المواد

رئيس بلدية القريات يتفقد المشاريع ويذلل العقبات ويؤكد على الإنجاز والجودة

رئيس بلدية القريات يتفقد المشاريع ويذلل العقبات ويؤكد على الإنجاز والجودة
http://almnatiq.net/?p=872674
المناطق - الجوف

تفقد رئيس بلدية محافظة القريات المهندس سميحان بن محمد الشمري ، عددًا من مشاريع البلدية القائمة الجاري تنفيذها بالمحافظة، وشملت الجولة مشروع تطوير منطقة وسط القريات ، وتحسين مدخل المحافظة أمام مجمع كليات جامعة الجوف فرع القريات ( الطالبات ) من الجهة الغربية وأعمال سفلته حي اليوسف ، مطلعًا على سير العمل ونسبة الإنجاز .
وأوضح المهندس الشمري أنه جرى خلال الجولة الاجتماع مع مهندسي المشاريع ومقاوليهم وبحث أهم المعوقات التي تعترض سير تنفيذ المشاريع ووجه بسرعة تنفيذ المشاريع وبجودة عالية، مشددًا على أن تتم مراعاة التقيد بما يضمن جودة العمل بالمشاريع، مؤكدًا على الجميع ببذل المزيد من العمل والجهد للارتقاء بالعمل البلدي والخدمات المقدمة لسكان المحافظة وزوارها.
وبحث مع المقاولين المنفذين للمشاريع جودة وسرعة تنفيذ المشاريع، مشددًا على أن عاملي الجودة والسرعة معياران مهمان تركز عليهما البلدية دائمًا في مشروعاتها وأعمالها كافة، لافتًا الانتباه إلى مراعاة المدة الزمنية المخصصة لكل مشروع والعمل على تطبيق الدراسة وأخذ الحلول ومعالجة الأسباب التي قد تعوق أعمال المشاريع.
وأكد خلال الجولة الميدانية على إدارة المشاريع والمهندسين المشرفين بمتابعة الملاحظات التي جرى رصدها خلال الجولة، وإعداد التقارير اللازمة داعيًا الجميع إلى مضاعفة الجهود لما يحقق تطلعات المواطنين والمقيمين من سكان المحافظة وزوارها، حاثًّا الإسراع بإنجاز العمل حسب المدة المحددة لكل مشروع.
وأشار إلى أن المشاريع الجاري تنفيذها في المحافظة، ستكون لها انعكاسات إيجابية تنموية على المواطنين، مبينًا أن البلدية تسعى لتطوير جميع الأحياء في المحافظة، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية وتطويرية، تعود بالنفع العام على الجميع.
منوهاً في الوقت ذاته بالدعم والمتابعة التي تلقاها مشاريع البلدية من صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف ، واهتمام محافظ القريات عبدالله الجاسر، ومتابعة وإشراف وحرص أمين منطقة الجوف المهندس عاطف الشرعان .

روابط ذات صلة

البيئه بمنطقة الجوف يطلق 4 عيادات بيطرية متنقلة

البيئه بمنطقة الجوف يطلق 4 عيادات بيطرية متنقلة
أمير الجوف يؤكد خلال اجتماعه بالوكلاء تأكيد تطبيق احترازات العمل في جميع الإدارات

أمير الجوف يؤكد خلال اجتماعه بالوكلاء تأكيد تطبيق احترازات العمل في جميع الإدارات
بلدية الحديثة تستمر بغرس الأشجار ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

بلدية الحديثة تستمر بغرس الأشجار ضمن مبادرة الجوف واحة خضراء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*